البرازيل تجمع ملياري دولار من بيع حقلي نفط

اشترت توتال إنرجيز الفرنسية ورويال داتش شل وبتروناس الماليزية وقطر للطاقة يوم الجمعة حقلين بحريين كبيرين في البرازيل مع شركة بتروبراس المملوكة للدولة، ودفعت ما يقرب من ملياري دولار لحكومتها التي تعاني شحا في السيولة.

وبينما كان العرض الأكبر لحقل سيبيا من توتال إنرجيز (28 بالمئة) وقطر للطاقة (21 بالمئة) وبتروناس (21 بالمئة)، دخلت بتروبراس، واسمها الرسمي بتروليو برازيليرو، في وقت لاحق الكونسورتيوم عن طريق ممارسة حقوق تفضيلية لتحصل على حصة 30 بالمئة.

وحصلت على حقل أتابو القريب بتروبراس (52.5 بالمئة) وشل (25 بالمئة) وتوتال (22.5 بالمئة).

حاولت البرازيل بيع الحقلين في مزاد عام 2019، لكن لم تتلق عروضا لأي منهما، ولا حتى من بتروبراس. ففي ذلك الوقت، كانت شركات النفط الكبرى تحجم بسبب مشكلات قانونية معقدة.

وتهدد تغيرات المناخ احتياطيات النفط والغاز في العالم.

وقالت شركة فيريسك مابلكروفت لاستشارات المخاطر،إن كميات كبيرة من احتياطيات النفط والغاز في العالم عرضة للمخاطر من ارتفاع الموج والعواصف والفيضانات والارتفاع الحاد في درجات الحرارة بسبب تغير المناخ.

وقالت الشركة التي مقرها المملكة المتحدة في مذكرة بحثية، إن الوصول إلى ما يعادل 600 مليار برميل، أو 40% من احتياطيات النفط والغاز العالمية القابلة للاستخراج، قد يتأثر بالطقس الحاد، وإن من بين الدول الأكثر عرضة للمخاطر السعودية والعراق ونيجيريا، وجميعها من كبار منتجي الخام، وفقا لرويترز.

وتأثر القطاع بتغير المناخ هذا العام عندما ضرب طقس شديد البرودة المركز الرئيسي للنفط والغاز والتكرير بالولايات المتحدة على ساحل الخليج، ما تسبب في انقطاعات طويلة وتقليص الإنتاج.

وقال روري كليسبي، محلل شؤون البيئة لدى فيريسك مابلكروفت ”سوف تصبح مثل تلك الأحداث أكثر تكرارا وحدة، وهو ما يخلق صدمات أكبر في القطاع“.

ويوجد أكثر بقليل من 10% من الاحتياطيات التجارية العالمية القابلة للاستخراج في مناطق تصنفها الشركة الاستشارية بأنها شديدة الخطورة، بينما يقع نحو الثلث في مناطق تعتبر عالية الخطورة.

وذكر الباحثون أنه فيما يخص السعودية، قد تكون الحرارة الشديدة ونقص المياه والعواصف الترابية ”نقطة الضعف“ بالنسبة للمملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم.

وأضافوا أنه في نيجيريا، ثاني أكبر مصدر للخام في أفريقيا، حيث تتركز الاحتياطيات حول منطقة دلتا النيجر، تتمثل المخاطر في الجفاف والفيضانات.