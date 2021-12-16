بحث: تغير المناخ يهدد احتياطيات النفط والغاز العالمية

قالت شركة فيريسك مابلكروفت لاستشارات المخاطر، اليوم الخميس، إن كميات كبيرة من احتياطيات النفط والغاز في العالم عرضة للمخاطر من ارتفاع الموج والعواصف والفيضانات والارتفاع الحاد في درجات الحرارة بسبب تغير المناخ.

وقالت الشركة التي مقرها المملكة المتحدة في مذكرة بحثية، إن الوصول إلى ما يعادل 600 مليار برميل، أو 40% من احتياطيات النفط والغاز العالمية القابلة للاستخراج، قد يتأثر بالطقس الحاد، وإن من بين الدول الأكثر عرضة للمخاطر السعودية والعراق ونيجيريا، وجميعها من كبار منتجي الخام، وفقا لرويترز.

وتأثر القطاع بتغير المناخ هذا العام عندما ضرب طقس شديد البرودة المركز الرئيسي للنفط والغاز والتكرير بالولايات المتحدة على ساحل الخليج، ما تسبب في انقطاعات طويلة وتقليص الإنتاج.

وقال روري كليسبي، محلل شؤون البيئة لدى فيريسك مابلكروفت ”سوف تصبح مثل تلك الأحداث أكثر تكرارا وحدة، وهو ما يخلق صدمات أكبر في القطاع“.

ويوجد أكثر بقليل من 10% من الاحتياطيات التجارية العالمية القابلة للاستخراج في مناطق تصنفها الشركة الاستشارية بأنها شديدة الخطورة، بينما يقع نحو الثلث في مناطق تعتبر عالية الخطورة.

وذكر الباحثون أنه فيما يخص السعودية، قد تكون الحرارة الشديدة ونقص المياه والعواصف الترابية ”نقطة الضعف“ بالنسبة للمملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم.

وأضافوا أنه في نيجيريا، ثاني أكبر مصدر للخام في أفريقيا، حيث تتركز الاحتياطيات حول منطقة دلتا النيجر، تتمثل المخاطر في الجفاف والفيضانات.

وكانت وزارة الطاقة الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق موعد بدء سحب أول كمية نفط من الاحتياطي الاستراتيجي، تنفيذًا لقرار الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي اتخذه الشهر الماضي، بحسب ما ذكر بيان نُشر على الموقع الإلكتروني للوزارة.

وقالت الوزارة إن السحب من الاحتياطي الاستراتيجي الأمريكي سيبدأ في نهاية الأسبوع القادم يوم 17 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وجاء قرار الرئيس الأمريكي بالسحب من الاحتياطي الاستراتيجي، بهدف تخفيف الضغط على سوق النفط، التي تشهد ارتفاعات متتالية لأسعاره منذ بداية العام الجاري، بسبب تعافي العالم من أزمة وباء كورونا، إذ يرى بايدن وإدارته أن أسعار البنزين مرتفعة، وتضر بالاقتصاد الأمريكي.

وكان الرئيس بايدن قد قرر سحب 50 مليون برميل من المخزون الاستراتيجي تتضمن بيع 18 مليون برميل، كان قد وافق عليها الكونغرس سابقًا، وإقراض 32 مليون برميل.

وكان سعر برميل النفط من خام برنت قد تجاوز 85 دولارًا في أكتوبر/تشرين الأول، لكنه هبط تحت 80 دولارًا الشهر الماضي، وبلغ سعره في ختام تعاملات أمس الجمعة، نهاية تعاملات الأسبوع، 75 دولارًا، بعد صعوده بنحو 1%.

ورغم انخفاض الأسعار، فإن وزارة الطاقة الأمريكية تبدأ تنفيذ قرار السحب من الاحتياطي الاستراتيجي، مبررة ذلك بأن الزيادة في الإمدادات من دول أوبك+ لم تكن كافية لمقابلة الطلب على النفط الناتج عن الانتعاش الاقتصادي بعد وقف الإغلاقات وانتشار اللقاحات، وأن الهدف الأساس من السحب من المخزون هو تقديم أسعار وقود منخفضة إلى الأمريكيين.