ما المشاكل التي تواجه التحول إلى الهيدروجين الأخضر؟

أطلقت مجموعة من العلماء والأكاديميين والمهندسين الأوروبيين، أول تحالف لعلوم الهيدروجين، بهدف إصدار توصيات حول دور الغاز في تحول الطاقة، وتوفير بيانات مستنيرة للسياسيين للتمكن من بناء قاعدة صحيحة في قراراتهم بشأن الهيدروجين.

وأصدرت المجموعة، التي تأسست في البداية من قبل 5 أعضاء من المملكة المتحدة وألمانيا وهولندا، بيانا بشأن الهيدروجين والهندسة الكيميائية والاقتصاد الخالي من الكربون، بحسب ما ذكرت صحيفة ”الكونفيدينسيال“ الإسبانية.

وحذر ديفيد سيبون، أستاذ الهندسة الميكانيكية بجامعة كامبريدج، من أن السياسيين في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي يضعون ”رهانات كبيرة“ على مستقبل الهيدروجين في انتقال الطاقة، لكن الخبراء قلقون بشأن ”الاعتماد المفرط“ والمتزايد عليه، في ظل وجود حلول بالفعل أرخص وقابلة للتطوير مثل الكهرباء.

وقال توم باكستر، الأستاذ الزائر في جامعة ستراتشلايد والمهندس السابق بشركة بريتيش بتروليوم، إن أي قرار يتضمن استثمار المال العام في الهيدروجين يجب أن تدعمه الحقائق.

وحذر باكستر من أن ”وضع القرار فقط بناء على المصالح الخاصة لتطوير قطاع الهيدروجين، ينطوي على مخاطر ويبعد عن الأدلة (العلمية) التي يجب أن تحدد الدور الذي يلعبه الهيدروجين“.

مشكلة أم حل

يحذر باكستر من أن الهيدروجين نفسه يمثل ”مشكلة لإزالة الكربون“، لأنه ما يزال يعتمد عليه كمادة كيميائية في تصنيع الأسمدة النيتروجينية.

وبهذا المعنى، قال المهندس الكيميائي من تورنتو، بول مارتن: إن الهيدروجين الأحفوري المستخدم اليوم ينتج نفس كمية انبعاثات غازات الاحتباس الحراري التي تنتجها صناعة الطيران العالمية.

ولهذا السبب، يصر على أن السياسيين بحاجة إلى إعطاء الأولوية للتحول إلى الهيدروجين الأخضر، قبل التفكير في استخداماته.

ويؤكد البيان الذي أطلقه التحالف الجديد ضرورة الوصول إلى اقتصاد خالٍ من الكربون بحلول منتصف القرن، لتجنب أسوأ آثار تغير المناخ.

وبهذا المعنى، ذكرت وكالة الطاقة الدولية أنه لتحقيق تلك الأهداف العالمية للانبعاثات الصفرية، يجب أن تكون الأولوية للاستغناء عن الوقود الأحفوري.

وبالنسبة لهؤلاء الخبراء، هذا ليس تحديا صغيرا، وهم يراهنون على أن الهيدروجين جزء من الحلول المبتكرة باعتباره ”جزءا مهما من هذا اللغز“.

في البيان، أكد العلماء أن الهيدروجين في حد ذاته، هو ”مشكلة ضخمة أمام إزالة الكربون يجب معالجتها، لأن معظم الهيدروجين في العالم يأتي غالبا من الوقود الأحفوري“.

بالإضافة إلى ذلك، يشددون على أن هناك ”بعض الالتباس“ حول نوع الهيدروجين الذي يجب تحديد أولوياته وفي أي القطاعات، ويحذرون من أن العديد من الحكومات تفكر في نشر استخدام الهيدروجين في القطاعات التي توجد فيها بالفعل حلول أرخص وأكثر كفاءة متاحة اليوم.

غير موجود

ومع ذلك، فإنهم يدافعون عن الهيدروجين صاحب ”صفر انبعاثات“ باعتباره ”ضروريا“، لكنهم يؤكدون أنه ما زال ”غير موجود على نطاق واسع“، لذلك يعتقدون أنه لا يمكن توقع أن يكون للهيدروجين تأثير على الانبعاثات خلال العقد المقبل.

وبالمثل، يؤكد العلماء أن ”أمامنا طريقا طويلا لتطوير اقتصاد الهيدروجين“، حيث تثبت الأبحاث العلمية أنه من الضروري العمل اليوم لتحقيق أهداف الانبعاثات الصفرية.

وفي خضم كل هذا الالتباس حول مزايا وعيوب الهيدروجين، يرغب تحالف علوم الهيدروجين بتقديم وجهات نظر قائمة على الأدلة، إلى طاولة النقاش السياسي في كل من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.

وجاء في البيان: ”نريد أن نتأكد من أن القرارات السياسية بشأن الهيدروجين تعكس المسار الأكثر فاعلية نحو الرحلة لتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050“.

وفي هذا السياق، يوصي البيان حكومات الدول بأن الهيدروجين عديم الانبعاث هو فرصة لتسريع انتقال الطاقة، لكنهم يؤكدون أن الهيدروجين ذا الانبعاثات الصفرية يتم إنتاجه فقط من الكهرباء المتجددة.

لذلك يجب إعطاء الأولوية لدعم ”الهيدروجين الأخضر“، الذي يتم تحقيقه من الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية أو الرياح.

لكن في حال إثبات أن ما يسمى بـ“الهيدروجين الأزرق“، الذي يُنتج من احتراق الغاز الطبيعي، لن يكون له تأثير على تغير المناخ، يمكن استخدامه لكن بحذر.

وفي هذا الصدد أوضح البيان أن عددا من الدراسات تلقي الضوء على عدم فهم تأثير ”الهيدروجين الأزرق“ على المناخ، ويتوقع أن تكون انبعاثاته سيئة أو حتى أسوأ من الانبعاثات البسيطة الناتجة عن حرق الوقود الأحفوري، بالإضافة إلى كونه مكلفا للغاية.

وأخيرا أشار البيان إلى أن الهيدروجين لا ينبغي أن يؤخر نشر بدائل الكهرباء الحالية الأخرى، لأنه ”ليس الحل الأفضل حاليا إذا كان ينطوي على مخاطر أكبر أو كان أكثر تكلفة من تلك التي يتم تطويرها بالفعل“.