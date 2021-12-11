مصر: وضعنا خارطة طريق للتحول لمركز إقليمي لتداول الغاز والبترول

قال وزير البترول المصري طارق الملا، إن مصر وضعت خارطة طريق للتحول لمركز إقليمي لتداول الغاز والبترول، أهم ركائزها التعاون والتكامل الإقليمي مع دول شرق المتوسط في مجال الغاز الطبيعي.

وأضاف الملا، خلال لقاء موسع في العاصمة الأمريكية واشنطن، مع أعضاء مجلس الأعمال المصري الأمريكي، أن الإصلاحات التي نفذتها الدولة المصرية، ساهمت في التغلب على التحديات الاقتصادية، ومن ثم تهيئة المناخ لتدفق الاستثمارات، خاصة في قطاعي البترول والغاز.

وأشار إلى أن الاهتمام الدولي الذي يحظى به منتدى غاز شرق المتوسط يوضح مدى نجاح الجهود المصرية التي قادت إلى تأسيس هذا المنتدى وتطويره، وفق بيان لوزارة الطاقة المصرية، السبت.

ولفت الملا، إلى أهمية دور الشركات العالمية وخاصة الأمريكية كشريك أساسي فى إنجاح جهود منتدى غاز شرق المتوسط، وتحفيز الجهود والمشروعات المشتركة التي سيتم العمل عليها من خلال المنتدى.

وفي السياق ذاته، بحث الوزير المصري، مع عدد من نواب الكونغرس ومجلس الشيوخ الأمريكيين، تطورات منتدى غاز شرق المتوسط في إطار التنسيق بين مصر والولايات المتحدة تحت مظلة المنتدى، وكذلك بحث التنسيق المصري الأمريكي للقمة العالمية للمناخ ”COP27“ التي تستضيفها شرم الشيخ العام المقبل.

وأكد وزير البترول المصري، خلال اللقاءات أهمية العلاقات الاستراتيجية والاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة، مضيفا أن التعاون الحالي بين البلدين في مجال الطاقة، ينمو بشكل غير مسبوق سواء من خلال التعاون الحكومي أو زيادة الاستثمارات للشركات الأمريكية في قطاع البترول والغاز في مصر.

وأوضح أن الولايات المتحدة كانت داعما رئيسيا منذ البداية لمنتدى غاز شرق المتوسط، وحرصت على الانضمام رسميا كعضو مراقب.

وشدد الملا، على أهمية تضافر الجهود مع الولايات المتحدة والتنسيق المشترك بشأن مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ ”Cop 27“.

وأشار إلى أن الدولة المصرية تسعى لتحقيق نتائج ملموسة من هذا المؤتمر في مجال توحيد الجهود الدولية للحد من الانبعاثات ومكافحة تغير المناخ.

كما شارك الملا في مائدة مستديرة بمعهد الشرق الأوسط، بحضور معتز زهران سفير مصر في واشنطن، تناول خلالها أهم التحديات التي تواجه قطاع الطاقة في مصر والمنطقة، وكذلك استعراض التطور الكبير بقطاع البترول والغاز في مصر، واستعدادات مصر لاستضافة قمة المناخ عام ٢٠٢٢، والمناقشات الجارية مع مختلف الشركاء من أجل الخروج بقمة ناجحة.