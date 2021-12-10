"قطر للطاقة" و"إكسون موبيل" توقعان اتفاقية مع قبرص للاستكشاف والتنقيب

وقع تحالف‭ ‬يضم قطر للطاقة وإكسون موبيل اتفاقية مع حكومة قبرص للاستكشاف والتنقيب والمشاركة بالإنتاج في المنطقة رقم 5 جنوب شرق جزيرة قبرص، وفق قول وكالة الأنباء القطرية (قنا) اليوم الجمعة.

وأوضحت الوكالة القطرية الرسمية أنه بموجب الاتفاقية ستمتلك قطر للطاقة حصة تبلغ 40 % في المنطقة رقم 5، بينما ستمتلك إكسون موبيل حصة تبلغ 60 %، وستتولى التشغيل.

ونقلت الوكالة عن وزير الدولة لشؤون الطاقة والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، سعد الكعبي، قوله: ”نحن سعداء بتوقيع هذه الاتفاقية، التي ستوسع من تواجدنا في قبرص، والتي نعتقد أنها منطقة واعدة لاستكشاف الهيدروكربونات“.

ولفت الكعبي إلى أنه ”حققنا اكتشافا مهما في المنطقة رقم 10، ونتطلع إلى الاستمرار بالتعاون مع الجهات الحكومية القبرصية، جنبا إلى جنب مع شريكنا الاستراتيجي إكسون موبيل، للمساهمة في استكشاف الثروات الطبيعية في جمهورية قبرص وتعزيز محفظة أصولنا الدولية المتنامية“.

وتغطي المنطقة رقم 5، والتي تقع إلى جوار المنطقة رقم 10، مساحة تبلغ 4500 كيلومتر مربع في أعماق مياه تبلغ 2500 متر.

وهذه هي ثاني منطقة استكشاف لقطر للطاقة في جمهورية قبرص، حيث تم توقيع اتفاقية للاستكشاف والتنقيب والمشاركة بالإنتاج عام2017 في المنطقة رقم 10 لنفس التحالف، والتي أثمرت عن اكتشاف حقل غاز غلافكوس الذي تم الإعلان عنه في شباط/فبراير 2019، والذي يقدر حجمه بما يتراوح بين 5 و8 تريليونات قدم مكعب من الغاز بناء على المعطيات الأولية، وفق وكالة (قنا).

وكانت شركة ”إكسون موبيل“ قد أعلنت في أعوام قليلة سابقة عن اكتشاف حقل ”غلافكوس“، وهو حقل بحري يقع تحت المياه على بعد 100 ميل جنوب غرب قبرص.

ومن المرجح أن يحث هذا الاكتشاف على زيادة العمل في حقل ”كاليبسو“ باتجاه الشرق، الذي اكتشفه كل من شركة ”إني“ الإيطالية و“توتال“ الفرنسية.

تجدر الإشارة إلى أن أول اكتشاف في مياه قبرص كان حقل ”أفروديت“، وقد اكتشفته شركة ”نوبل إنيرجي“ ومقرها هيوستن عام 2011.

الجدير بالذكر، أن هذا الحقل يتداخل جزئيا مع المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة لإسرائيل، ولكن يقدر أنه هناك 4.5 تريليون قدم مكعب لم يتم استغلاله بعد، وفق موقع ”واشنطن إنستويوت“.