أسعار النفط تتراجع وسط انتظار المستثمرين تقييم تأثير متحور "أوميكرون"

تراجعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بعد يومين من المكاسب، إذ ينتظر المستثمرون تقييم التأثير الكامل لمتحور ”أوميكرون“ الجديد من فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي والطلب على الوقود، بالإضافة إلى فاعلية اللقاحات الحالية.

ونزلت العقود الآجلة لخام برنت 19 سنتا بما يعادل 0.3% إلى 75.25 دولار للبرميل عند الساعة 05:19 بتوقيت غرينتش، بعدما ارتفعت 3.2% عند التسوية أمس الثلاثاء.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 23 سنتا أو 0.3% إلى 71.82 دولار للبرميل بعد ارتفاعها 3.7% خلال الجلسة السابقة.

وانتعشت أسعار النفط في وقت سابق هذا الأسبوع من تراجعها الأسبوع الماضي، مع تزايد التفاؤل بأن المتحور ”أوميكرون“ لن يسبب أضرارا اقتصادية كبيرة.

وقال ساتورو يوشيدا، محلل السلع لدى راكوتين سيكيوريترز: ”أخذ التعافي فترة راحة، إذ سعى المستثمرون للتأكد من التأثير الكامل للمتحور أوميكرون قبل شراء المزيد“.

وتخلت أسعار النفط عن مكاسبها، قبل نحو أسبوع، لتنخفض بأكثر من دولارين مع تراجع أسواق المال بشكل عام، بعد أن أثار تقرير إعلامي الشكوك حول فاعلية اللقاحات المضادة لكورونا في مواجهة المتحور الجديد ”أوميكرون“.

وقال رئيس شركة ”مودرنا“ للأدوية، لصحيفة ”فاينانشال تايمز“ البريطانية، إن من غير المرجح أن تكون لقاحات ”كوفيد-19“ فعالة في مواجهة ”أوميكرون“ بنفس درجة فاعليتها في مواجهة المتحور السابق ”دلتا“.

وهبطت العقود الآجلة لمزيج برنت القياسي 1.82 دولار، أي بنسبة 2.5% إلى 71.62 دولار للبرميل.

كما هبط سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 1.61 دولار، أي بنسبة 2.3% إلى 68.34 دولار للبرميل.

وتهاوى سعر النفط بنحو 12%، مع تراجع أسواق أخرى، وسط مخاوف من أن يثير انتشار المتحور الجديد موجة إغلاق جديدة ويحد من النمو العالمي، ما يضر بالطلب على النفط.

وفي الوقت الذي تراجعت فيه هوامش أرباح شركات تكرير النفط الآسيوية إلى أدنى مستوى لها خلال خمسة أشهر، بالتزامن مع المخاوف من سلالة ”أوميكرون“، قال محللون إن ”العالم يحتاج إلى أسبوعين لمعرفة تأثير هذه السلالة الجديدة على طلب النفط“.

ورغم أن الطلب على النفط كان قد تضرر بالفعل من ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في أوروبا، إلا أنه نتيجة لذلك فرضت الحكومات في جميع أنحاء العالم قيودا على السفر.