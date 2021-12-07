النفط يصعد مع تراجع المخاوف بشأن أثر "أوميكرون" على الطلب العالمي

ارتفعت أسعار النفط يوم الثلاثاء، وسط تراجع المخاوف من أثر سلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا على طلب الوقود العالمي، في حين تعثرت المحادثات النووية مع إيران؛ ما يعطل عودة إمدادات الخام الإيراني إلى الأسواق.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 60 سنتا بما يعادل 0.8% إلى 73.68 دولار للبرميل الساعة الـ05:20 بتوقيت غرينتش.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 74 سنتا أو 1.1% إلى 70.23 دولار للبرميل بعد ارتفاعها 4.9 في الجلسة السابقة.

وكانت أسعار النفط هبطت الأسبوع الماضي، وسط مخاوف من أن تكون اللقاحات المتاحة أقل فاعلية في مقاومة المتحور الجديد أوميكرون؛ ما أثار مخاوف من أن تلجأ الحكومات إلى إعادة فرض القيود للحد من انتشاره وهو ما قد يضر بالنمو العالمي والطلب على النفط.

لكن مسؤولة صحة في جنوب أفريقيا ذكرت في مطلع الأسبوع، أن حالات الإصابة بمتحور أوميكرون هناك معتدلة، كما قال أنتوني فاوتشي أكبر مسؤول عن الأمراض المعدية في الولايات المتحدة ”لا يبدو أن هناك درجة كبيرة من الشدة“ في الأعراض حتى الآن.

وفي إشارة أخرى على الثقة في قوة الطلب على النفط، رفعت السعودية سعر البيع الرسمي يوم الأحد. وجاء ذلك بعد أن اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها _وهي المجموعة المعروفة باسم أوبك+_ على الاستمرار في زيادة الامدادات 400 ألف برميل يوميا في يناير/ كانون الثاني على الرغم من السحب من احتياطي النفط الإستراتيجي الأمريكي.

ويواصل المتحور الجديد لفيروس كورونا ”أوميكرون“ الانتشار السريع حول العالم بعد أن وصل إلى نحو 40 دولة في أوروبا وآسيا والقارتين الأمريكيتين، في المقابل قلّل خبراء صحة أمريكيون من شدة أعراض المتحور الجديد.

ورصِد المتحور الجديد للمرة الأولى في جنوب أفريقيا الشهر الماضي، وأثار قلقا عالميا، إذ تخشى الحكومات من موجة جديدة من ارتفاع حالات الإصابة.