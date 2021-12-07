العراق: 20 مليار دولار لرفع طاقة إنتاج الكهرباء إلى 54 ألف ميغاوات

أعلن مسؤول عراقي أن هناك حاجة لإنفاق ما يقارب 20 مليار دولار، لزيادة طاقة إنتاج الكهرباء إلى 54 ألف ميغاواط خلال السنوات الخمس المقبلة.

وأشار المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية، أحمد العبادي، إلى أن الوزارة أعدت خطة خمسية تبدأ العام الجاري، لتوسعة طاقة توليد الكهرباء لتغطية جميع المناطق، وتقليص الاعتماد على واردات الطاقة، خاصة من إيران.

وقال العبادي لصحيفة ”الصباح“ الرسمية، اليوم الثلاثاء: ”خصصت وزارة الكهرباء مبلغ 20 مليار دولار لإنجاح خطتها الخمسية، الرامية للوصول بالطاقة الإنتاجية إلى 54 ألف ميغاواط…. فالعراق بحاجة لطاقة إضافية تقدر بـ35 ألف ميغاواط، سيتحقق منها إن توفرت المقومات 28 ألف ميغاواط الصيف المقبل.“

وأضاف العبادي قائلاً: ”يمكن لهذه الخطة المساهمة في إنجاح ملف الكهرباء بشكل نهائي، لا سيما أن معطيات الوزارة للتعامل مع هذا الملف قابلة للتنفيذ إن توفر الدعم المالي وعلى مراحل“، مبيناً أن ”توفر مبلغ يصل إلى 20 مليار دولار يؤهل الوزارة للوصول بالإنتاج إلى 54 ألف ميغاواط خلال السنوات الخمس المقبلة“.

ولفتت الصحيفة إلى أنه رغم افتقار وزارة الكهرباء إلى المخصصات المالية الكافية، فقد تمكنت في المدة القليلة الماضية من التجهيز لإضافة 7 آلاف ميغاواط من الطاقة في الصيف المقبل، والوصول بها إلى 28 ألفا بعد أن كانت بحدود ما يقارب 21 ألفاً الصيف الماضي.

وبيّن العبادي أن ”الطاقة التي قد تصل إليها الوزارة الصيف المقبل، إن توفرت المقومات، عائدة للمشاريع الوطنية وبمعزل عن مشاريع الربط الكهربائي“.

وأحال العراق عدة مشاريع طاقة شمسية في الفترة الأخيرة إلى شركات أجنبية بما فيها شركة ”مصدر“ الإماراتية و ”توتال“ الفرنسية، فيما يتفاوض مع شركة ”أكوا باور“ السعودية من أجل إنشاء مشاريع مماثلة.

كما يسعى العراق إلى زيادة طاقة إنتاجه من الكهرباء عبر مشاريع الربط مع الأردن ودول مجلس التعاون الخليجي عبر الكويت، ويتوقع أن تكتمل العام المقبل.

وأطلق العراق خطة شاملة قبل 3 سنوات، لإعادة بناء المنشآت الحيوية التي دمرتها الحرب، وتتضمن إنفاق أكثر من 100 مليار دولار، لإيجاد حلول لأزمة الكهرباء المتفاقمة في البلاد منذ 18 عاما.

وعمدت الحكومة العراقية برئاسة مصطفى الكاظمي، إلى إبرام تعاقدات مهمة لإنتاج أكثر من 7 آلاف ميغاوات من الطاقة المتجددة، وإكمال الربط الخليجي لإيصال 500 ميغاوات إلى البلاد عن طريق الكويت إلى البصرة.