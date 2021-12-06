"أرامكو" توقع صفقة لخطوط أنابيب الغاز بـ15.5 مليار دولار

قالت أرامكو السعودية، اليوم الإثنين، إنها وقعت اتفاقا قيمته 15.5 مليار دولار لخطوط أنابيب الغاز مع تحالف عالمي تقوده بلاك روك ريال أسيتس، وشركة حصانة الاستثمارية المدعومة من الدولة.

وفي إطار الصفقة، ستقوم الشركة المؤسسة حديثا (أرامكو لخطوط أنابيب الغاز) بتأجير وإعادة تأجير حقوق استغلال شبكة أنابيب غاز أرامكو لمدة 20 عاما.

في المقابل، ستتلقى أرامكو لخطوط أنابيب الغاز رسوما تدفعها أرامكو على منتجات الغاز التي ستتدفق عبر الشبكة.

وستمتلك أرامكو حصة أغلبية 51% في شركة أرامكو لخطوط أنابيب الغاز، وتبيع حصة 49% إلى مستثمرين بقيادة بلاك روك وحصانة، ذراع إدارة الأصول للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وفي وقت سابق من اليوم الإثنين، زادت أسعار النفط أكثر من دولار للبرميل، بعد أن رفعت المملكة العربية السعودية، أكبر مُصدر للنفط في العالم، أسعار خامها المبيع إلى آسيا والولايات المتحدة، ومع وصول المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران بشأن إحياء الاتفاق النووي إلى طريق مسدود في ما يبدو.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم شهر فبراير/ شباط من العام المُقبل، 1.39 دولار، بما يعادل 0.2 % إلى 71.27 دولار للبرميل عند الساعة 04:58 بتوقيت غرينتش.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.40 دولار أو 2.1 % إلى 67.66 دولار للبرميل.

ويوم أمس الأحد، رفعت المملكة العربية السعودية سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف إلى آسيا والولايات المتحدة، في شهر يناير/ كانون الثاني، 80 سنتا مقارنة بالشهر السابق.

وجاءت الزيادة رغم قرار الأسبوع الماضي لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها، بما في ذلك روسيا، وهي المجموعة المعروفة باسم ”أوبك+“، بمواصلة زيادة الإمدادات بواقع 400 ألف برميل يوميا في شهر يناير/ كانون الثاني.

كما تلقت الأسعار دفعة بفعل تضاؤل احتمالات زيادة صادرات النفط الإيرانية، بعد توقف المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران بهدف إحياء الاتفاق النووي لعام 2015.

وتُصدر المملكة العربية السعودية أكثر من 60% من صادراتها من النفط الخام إلى آسيا، مع كون الصين وكوريا الجنوبية واليابان والهند أكبر المشترين.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أظهر تقرير ارتفاع صادرات السعودية من النفط الخام بنسبة 1.9 % على أساس شهري، في أغسطس/ آب الماضي.

وبلغت صادرات المملكة العربية السعودية 6.450 مليون برميل يوميا في أغسطس/ آب الماضي، مقابل 6.327 مليون برميل يوميا في يوليو/ تموز.