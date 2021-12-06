سلطنة عُمان.. افتتاح مشروع جبال-خُف للنفط والغاز

أعلن التلفزيون الرسمي العُماني عن افتتاح سلطنة عمان مشروع ”جبال-خُف“ للنفط والغاز، اليوم الاثنين، الذي من المتوقع أن ينتج خمسة ملايين متر مكعب من الغاز، إضافة لنحو 20 ألف برميل نفط خام في اليوم.

#سلطنة_عمان تفتتح مشروع "#جبال_خُف" للنفط والغاز تبلغ تكلفته 2.6 مليار دولار ويعد ثاني أكبر مشروعات شركة تنمية نفط #عمان، يتوقع أن ينتج المشروع خمسة ملايين متر مكعب من الغاز وقرابة 20 ألف برميل نفط خام يوميا#إرم_نيوز pic.twitter.com/6vfKvuPmmw — إرم نيوز (@EremNews) December 6, 2021

ويُعدّ مشروع ”جبال-خُف“، الذي يبعد عن حقل فهود نحو 50 كيلومترًا، من المشروعات الاستراتيجية التي تسهم في تلبية الطلب المتزايد على النفط والغاز في السلطنة على المديين المتوسط والطويل، والحدّ من صافي واردات شركة تنمية نفط عُمان من الغاز غير المصاحب.

وأوضح المهندس منير بن خميس الحمادي، مدير المشروع الذي تبلغ تكلفته 6ر2 مليار دولار أمريكي، أن المشروع يصنف ضمن المشروعات العملاقة، إذ يشتمل على إنشاء محطة لإنتاج النفط والغاز تعد أقرب إلى أن تكون مصفاة نفط منها كمحطة إنتاج تقليدية.

كما يشتمل المشروع على حفر 33 بئرًا لإنتاج النفط والغاز تتصل بالمحطة الرئيسة لشبكة أنابيب تمتد بطول 198 كيلومترًا، بالإضافة إلى إنشاء محطة لتوليد 45 ميجاواط من الكهرباء ملحق بها وحدة إعادة استخدام الحرارة المنبثقة من عوادم المولدات لإنتاج البخار المطلوب لعملية إنتاج الكبريت السائل.

وفي تصريح سابق لوكالة الأنباء العمانية، قال الحمادي: ”إن مشروع ”جبال-خُف“ سينتج خمسة ملايين متر مكعب من الغاز وقرابة 20 ألف برميل يوميا من النفط الخام، مشيرا إلى أن القيمة المحلية المضافة في مشروع ”جبال-خُف“ تخطت 300 مليون دولار، حيث تم التركيز على الاستثمار في الإنسان العماني من خلال تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية لتسهم في إنجاز المشروع وغيره من المشروعات.

يذكر أن المشروع بدأ في تصدير النفط الخام إلى خط النفط الرئيسي منذ افتتاح أولى الآبار الحمضية للمحطة خلال الشهر الجاري لإدخال النفط الحمضي (الكبريتي) إلى مرفق المعالجة المركزية في ”جبال- خُف“.

وقال ستيف فيمستر، المدير العام لشركة تنمية نفط عُمان: ”إن تسليم المشروع جاء وفقًا لسجل إيجابي في مجالات الصحة والسلامة والبيئة متجاوزا 46 مليون ساعة عمل دون أي إصابة، مشيرًا إلى أنه عمل في أعمال إنشاء مرافق المشروع حوالي 1400 عُماني من بينهم 200 لحّام مؤهل، فيما بلغت قيمة العقود نحو 400 مليون دولار أمريكي، أسندت إلى شركات عُمانية لتوفير البضائع والخدمات للمشروع.