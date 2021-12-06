عقد يلزم سوناطراك الجزائرية بتزويد شركة رئيس الحكومة المغربية بالمحروقات‎‎

ما تزال شركة سوناطراك الجزائرية تزود شركة إفريقيا غاز المغربية بالمحروقات لتنفيذ عقد بين الطرفين، رغم قرار الحكومة الجزائرية بقطع العلاقات الدبلوماسية مع الجار الغربي وقطع إمداداتها من الغاز.

وكان موقع ”سبوتنيك“ قد نشر يوم 3 ديسمبر ، خبرا مفاده أن سفينة تابعة لشركة حكومية جزائرية ترفع العلم الليبيري، في المغرب، وأنه بناء على معلومات قدمتها مواقع التعقب البحري، فإن الناقلة ”Alrar“ قامت بعمليات تفريغ في مينائي الجرف الأصفر والمحمدية في الفترة ما بين 21 نوفمبر و 1 ديسمبر.

وأثار الخبر عدة تساؤلات خصوصا من طرف الصحافة الجزائرية، لاسيما أن إفريقيا غاز تابعة لمجموعة أكوا التي يملكها رئيس الحكومة المغربية عزيز اخنوش، و المعروف بكونه صديقا للملك محمد السادس.

وأورد موقع 360 المغربي الناطق باللغة الفرنسية، توضيحا من أحد المسؤولين من الشركة المغربية لم يفصح عن اسمه، مفاده أن الشركتين ”بينهما مبادلات تجارية منذ 40 عاما ، مبنية على عقود سنوية لبيع وشراء غازي البوتان و البروبان“.

وأضاف:“في هذا الإطار جاء العقد الأخير بين إفريقيا غاز وسوناتراك، و الذي تم توقيعه في يوليوز 2021، أي قبل أن تتخذ الحكومة الجزائرية قرارها بالا تجدد مع المغرب عقد الغاز الطبيعي، الخاص بأنبوب المغرب العربي أوروبا.“

كما أشار المسؤول أن ”العقد الحالي مدته سنة، وسينتهي في أغسطس 2022“.

وأكد أن إفريقيا غاز ليست الشركة المغربية الوحيدة التي تربطها عقود مع سوناطراك، ”هناك عقود سنوية أخرى تخص شركات الغاز المغربية تنتهي مدتها في تواريخ مختلفة، بينها واحدة في نهاية العام الحالي مثلا.“

وتخص العقود السنوية الموقعة بين الشركات الخاصة المغربية و المورد الجزائري غازي البوتان و البروبان وليس الغاز الطبيعي، ويتم التزويد عن طريق البحر حسب ذات المصدر.

وكان موقع ”سبوتنيك“ قد أشار إلى أن شركة سوناطراك رفضت التعليق على خبر وجود ناقلتها بالميناء المغربي، لكنه نقل عن مصدر داخلي في الشركة، طلب عدم ذكر اسمه، معلومات مشابهة لما كشف عنه المصدر المغربي.