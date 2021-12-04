مصطفى صنع الله: مؤسسة النفط تعاني "وضعا كارثيا" بسبب عدم صرف الميزانية

حذر رئيس مؤسسة النفط الليبية مصطفى صنع الله، السبت، من أن المؤسسة تعاني ”وضعاً كارثياً“ بسبب عدم صرف الميزانية.

وقال صنع الله في حوار مع قناة ليبيا الرسمية، إن ”الإنتاج النفطي متواضع حالياً، وهو أقل من الخطة الطموحة بسبب شح الميزانيات والوضع الأمني“.

وأشار إلى أن ”الوضع الأمني تحسن في الأشهر الأخيرة، لكن بقيت مسألة الميزانيات التي لم تصرف وتعيق عمل المؤسسة، ونحن نمر بمرحلة بالكاد نحافظ فيها على الإنتاج الحالي“.

وأضاف أن ”خطة المؤسسة كانت تتجه لرفع الإنتاج إلى مليون و450 ألف برميل، ويبلغ الإنتاج الآن مليونا و7 آلاف برميل فقط، وأخشى أن ينخفض الإنتاج إذا بقي الحال على ما هو عليه إلى مليون برميل“.

ولفت إلى ”معاناة العاملين في أماكن الإنتاج بسبب عدم صرف الميزانيات، ورغم ذلك يقومون بإجراء الصيانة الضرورية وليس الصيانة الكاملة، لكي يستمرون في إنتاج النفط“.

وقال إن ”هناك رصيفا نفطيا في طبرق اضطررنا لإغلاقه خشية انهياره، وليست لدينا القدرة المالية لإصلاحه“.

وأشار إلى ”وجود مصنعين لأسمدة الأمونيا واليوريا توقفا عن الإنتاج، رغم أن أسعار الأسمدة عالميا في ارتفاع“.

ونوه أيضا إلى أن ”وضع المنشآت النفطية في راس لانوف وميناء الهريش والسدرة في غاية السوء، بسبب الدمار الذي لحق بها في الحروب المتكررة التي شهدتها مناطق الهلال النفطي منذ 2011، فكل الخزانات مضروبة وخطوط الإنتاج مهترئة“.

وأضاف: ”جرى وقف الإنتاج في ميناء السدرة بسبب عدم وجود قدرة تخزينية، ما أضاع علينا 800 مليون دولار غير السنة هذه“.

وبين أن ”مصفاة الزاوية عانت ذات الأمر، ففي أكتوبر الماضي تصارعت الجماعات المسلحة فيما بينها ودمروا العديد من المنشآت فيها“.

وحذر من أن ”الوضع صعب للغاية، نظراً لوجود تسريبات في العديد من خطوط الإنتاج ولا قدرة للمؤسسة على إجراء الصيانة اللازمة“، مشيراً إلى أن ”فاقد الإنتاج بسبب التسريبات في شركة الواحة التابعة للمؤسسة تسبب في خسارة 800 مليون دولار، عدا عن الفرص التي أتيحت هذا العام وخسرناها أيضا بسبب هذا الفاقد“.

ولفت إلى أن ”شركة أكاكوس عانت لوحدها من 27 تسريبا خلال 6 شهور، ولا نملك المال لصيانة الخطوط“.

وبين أن ”الديون على المؤسسة بلغت العام الماضي مليارا و48 مليون دينار، ولدينا التزامات تناهز الـ8 مليارات دينار، ورغم أننا حققنا إنتاجا جيدا، لكنهم لم يصرفوا ميزانية المؤسسة، وأحيانا يصرفوها على الورق فقط، فمنذ شهرين لم تسيل وزارة المالية الأموال المستحقة لنا“.

وأشار صنع الله إلى ”وجود فرص استكشافية جديدة للنفط لم يتم الاهتمام بها بسبب الافتقار الى الأموال“.

واختتم رئيس مؤسسة النفط الليبية، حديثة، بالقول: ”أين المال الذي يدخله النفط، علماً بأن دخل النفط يمثل 97% من الدخل القومي لليبيا“.