بيلاروسيا تهدد بوقف إمدادات الطاقة الروسية إذا أغلقت بولندا الحدود

نقلت وكالة الإعلام الروسية الأربعاء، عن رئيس روسيا البيضاء ألكسندر لوكاشينكو قوله، إنه مستعد لوقف إمدادات الطاقة الروسية إذا أغلقت بولندا حدودها مع بلاده، الأمر الذي يؤجج التوتر بين البلدين بشأن الهجرة.

ونشب خلاف بين روسيا البيضاء والاتحاد الأوروبي بشأن المهاجرين الموجودين على حدودها الغربية، ويتهم الاتحاد الأوروبي مينسك بنقل الآلاف جوا من الشرق الأوسط لدفعهم إلى التكتل عبر بولندا وليتوانيا ولاتفيا وهو ما تنفيه.

وفي الوقت نفسه، ذكر وزير الدفاع البولندي اليوم الأربعاء أنه تم استدعاء الملحق العسكري لروسيا البيضاء بعد الأضرار التي لحقت بمصابيح الإنارة التي أقامها الجنود البولنديون قرب بلدة ترسبول جراء التعرض لطلقات من أسلحة جوية.

وكتب الوزير ماريوش بلاشتك على تويتر: ”استفزازات أجهزة روسيا البيضاء غير مقبولة على الإطلاق“.

وتتهم بولندا بيلاروسيا بافتعال أزمة سياسية وإنسانية باجتذاب مهاجرين غالبيتهم من الشرق الأوسط، بوعود تسهيل الدخول إلى بولندا والاتحاد الأوروبي.

وتنفي بيلاروسيا ذلك، بينما تقول بولندا إن روسيا الداعمة لمينسك تشارك أيضا في مسعى لزعزعة استقرار الاتحاد الأوروبي، وفقا لوكالة ”فرانس برس“.

وأعلنت منظمة ”هيومن رايتس ووتش“ الأسبوع الماضي، أن كلًا من بيلاروسيا وبولندا ارتكبتا ”انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان“ حيال مهاجرين وطالبي لجوء على الحدود بين البلدين.

وكانت بولندا قد اتهمت بيلاروسيا، بتغيير تكتيكها في التعامل مع الأزمة الحدودية بين البلدين فباتت توجّه مجموعات أصغر من المهاجرين باتجاه عدة نقاط على طول حدود الاتحاد الأوروبي الشرقية.

ورغم المؤشرات إلى تراجع حدة الأزمة، قال وزير الدفاع البولندي ماريوس بلاشتشاك إنه يتوقع أن تطول الأزمة الحدودية.

وأفاد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو لشبكة ”بي بي سي“، في وقت سابق، أنه ”من المحتمل جدا“ أن تكون قواته قد ساعدت الناس في العبور إلى الاتحاد الأوروبي، لكنه نفى أن تكون مينسك قد رتبت العملية.

وقال: ”نحن سلاف، ولدينا قلوب، قواتنا تعلم أن المهاجرين متوجهون إلى ألمانيا.. ربما ساعدهم أحد ما“، مضيفا: ”لكنني لم أدعُهم للقدوم إلى هنا“.