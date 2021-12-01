العراق يتوقع موافقة "أوبك" على تمديد السياسات الحالية للمدى القصير

قال وزير النفط العراقي، إحسان عبد الجبار، يوم الأربعاء، إنه من المرجح أن تقرر ”أوبك“ تمديد العمل بسياسات الإنتاج الحالية للفترة القصيرة المقبلة.

وأضاف عبد الجبار، في تصريحات بثتها وكالة الأنباء العراقية الرسمية، إن ”موقف العراق بشأن استمرار ضخ الزيادة المقررة في حدود 400 ألف برميل يوميا سيرتبط بقرارات أوبك خلال اجتماعها“.

وتابع ”أوبك وحلفاؤها يهدفون إلى الوصول لحالة من الاستقرار والتوازن في سوق الطاقة، موثوقة ومستديمة للدول الصناعية والمصدرة للنفط الخام“.

والخميس الماضي، قال متحدث باسم وزارة النفط العراقية، إن ”العراق يدعم خطة أوبك الحالية لزيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميا بصفة شهرية“.

وأضاف المتحدث أن ”الرؤية لسوق النفط غير واضحة بسبب الإرباك الموجود في الأسواق العالمية“، وفقا لما أوردته وكالة ”رويترز“.

وتابع: ”أوبك تتعامل بحذر مع عمليات الضخ وخفض الإنتاج وهذا البرنامج حقق نجاحا إذ إن السوق ما زالت هشة“،

وقبل ذلك، قال وزير النفط العراقي، إن ”تحالف أوبك+ يراقب التوازن بين العرض والطلب في أسواق النفط لاتخاذ قرارات أثناء اجتماعه في كانون الأول/ ديسمبر“.

ومتحدثا إلى الصحفيين على هامش منتدى للطاقة في بغداد، الأربعاء الماضي، قال الوزير إن ”تحالف أوبك+ يهدف لتحقيق التوازن في أسواق النفط من خلال زيادات إنتاجية تدريجية“.

وأضاف أن إجمالي صادرات نفط العراق سيصل إلى 3.2 مليون برميل يوميا في تشرين الثاني/ نوفمبر، مع استبعاد الصادرات من إقليم كردستان.

ونقلت ”رويترز“ عن ثلاثة مصادر قولها، إن ”أوبك+“ لا تناقش وقف زيادات إنتاج النفط بالرغم من قرار الولايات المتحدة واليابان والهند ودول أخرى الإفراج الطارئ عن مخزونات نفطية.