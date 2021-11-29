الكرملين يحذر الولايات المتحدة من ممارسة ضغوط بشأن المصادقة على "نورد ستريم 2"

قال الكرملين، اليوم الاثنين، إنه يجب على الولايات المتحدة ألا تمارس ضغوطا على أحد بشأن المصادقة على خط أنابيب الغاز الروسي نورد ستريم 2.

وينتظر خط الأنابيب، الذي اكتمل تشييده مؤخرا، موافقة من الهيئة التنظيمية في ألمانيا قبل أن تتمكن روسيا من البدء بتصدير الغاز الطبيعي من خلاله.

وتعارض الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية خط الأنابيب الذي يلتف حول أوكرانيا، والمصمم لنقل الغاز مباشرة إلى ألمانيا عبر قاع بحر البلطيق.

ويقولون إنه سيجعل أوروبا معتمدة بشدة على الغاز الروسي، لكن حكومات أوروبية أخرى تقول إن خط الأنابيب حيوي لتأمين إمدادات الطاقة.

وبعد الإعلان، ارتفع سعر الغاز في السوق بنسبة 12%، في وقت تشهد فيه أوروبا ارتفاعا في أسعار الغاز.

وستبقى عملية التصديق معلقة حتى ينتهي مشغل ”نورد ستريم 2“، ومقره في زوغ في سويسرا، من نقل ”أصول أساسية وموارد بشرية“ إلى فرع أسس في ألمانيا للجزء الألماني من خط أنابيب الغاز، بحسب الوكالة الفدرالية الألمانية.

وأمام الوكالة الفدرالية الألمانية أربعة أشهر لإعطاء الضوء الأخضر للمشروع الذي أنجز العمل فيه، وبدأ ملئه من الجانب الروسي، ويُقدّم الإذن في ما بعد للمفوضية الأوروبية لتبدي رأيها؛ ما قد يؤخر تشغيل خط أنابيب الغاز.

ودعا الكرملين، في أيلول/ سبتمبر الماضي، إلى وضع خط ”نورد ستريم 2“ في الخدمة ”بأسرع ما يمكن“ لبدء إمداده بالغاز، وتبلغ طاقته 55 مليار متر مكعب سنويا، وبدأت تعبئته في تشرين الأول/ أكتوبر.

وتتعرض هذه المنشأة للانتقاد في أوروبا الشرقية خصوصا؛ لأن خط ”نورد ستريم 2“ سيخضِع القارة الأوروبية لسلاح الطاقة الروسي من خلال زيادة التبعية الأوروبية، والتضحية بمصالح الحليف الأوكراني الذي يمر الغاز_ تقليديا_ عبر أراضيه، بحسب ”فرانس برس“.

و“نورد ستريم 2″ هو مشروع أنبوب لنقل الغاز الطبيعي من بحر البلطيق، من أكبر خزان لاحتياطيات الغاز بالعالم في روسيا، إلى ألمانيا وعدد من الدول الأوروبية.

ويبلغ طول الأنبوب نحو 1230 كيلومترا ويمر في خط قريب إلى حد كبير بالتوازي مع أول خط أنابيب ”نورد ستريم الأول“، الذي ينقل بنجاح نحو 55 مليار متر مكعب من الغاز إلى ألمانيا منذ عام 2012.