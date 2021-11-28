الأردن يتفق مع مصر على تعزيز الربط الكهربائي بين البلدين

أعلن الأردن يوم الأحد، اتفاقا مع مصر على تعزيز الربط الكهربائي بين البلدين لرفع القدرة الكهربائية إلى 1000 ميغاوات بدلا من 500 ميغاوات.

ونقلت قناة ”المملكة“ الرسمية عن وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردنية صالح الخرابشة قوله، إن ”المملكة ومصر اتفقتا على تعزيز خط الربط الكهربائي المشترك ورفع قدرته إلى 1000 ميغاواط“.

وأضاف الخرابشة خلال تصريحات صحفية في عمّان مع وزير الكهرباء والطاقة المصري محمد شاكر، أن ”التوافق جرى على تبادل الكهرباء بين البلدين على فترات مختلفة وبصفة يومية؛ ما يعود بالفائدة على الجهتين“.

وأشار إلى أن ”علاقتنا مع مصر متميزة، إذ إن الربط الكهربائي بين الأردن ومصر بدأ منذ عام 1999، ويوجد تبادل في الطاقة الكهربائية لقدرات تصل إلى 500 ميغاواط، والاتفاق الجديد قد يرفع هذه القدرة إلى 1000 أو 2000 ميغاواط مستقبلا“.

وذكر أنه ”من الممكن أن يتمكن الأردن ومصر مستقبلا من تبادل الطاقة الكهربائية بين دول الإقليم وربطها ببعضها ومع ودول أخرى في أوروبا وغيرها أو من خلال مصر إلى القارة الأفريقية“.

وبشأن الربط الكهربائي مع العراق، قال الخرابشة، إن ”البنية التحتية مع الجانب العراقي ستكون جاهزة خلال وقت قريب تمهيدا لبدء التبادل الكهربائي مع الأردن ومصر“.

وتوقع الوزير الأردني ”إحالة العطاءات مع الجانب العراقي حول الربط الكهربائي خلال 60 يوما“.

وقال صالح الخرابشة، بشأن إيصال الكهرباء الأردنية عبر سوريا إلى لبنان، إنه ”مع نهاية العام الحالي ستكون البنية التحتية جاهزة لنقل الكهرباء إلى لبنان“.

من جهته، قال وزير الكهرباء والطاقة المصري محمد شاكر، إن ”لدى مصر، خطة طموحة للاعتماد على الطاقة المتجددة، للوصول في عام 2035، إلى ما نسبته 42% من قدرات شبكة الكهرباء من الطاقة المتجددة“.

وأضاف شاكر أن ”مصر تسير بخطوط الربط مع دول الجوار وتدرس خطَّ ربطٍ جديدا مع أوروبا من خلال الربط مع اليونان وقبرص ومنها إلى أوروبا“.

وذكر أن ”تقوية الربط مع الأردن يفسح المجال لتبادل القدرات ويدعم الرابط مع أوروبا“.

وأوضح أنه ”جرى توقيع عقود مع المقاولين لتنفيذ خطوط الربط مع السعودية، لإنشاء خطوط ربط تستطيع التعامل لغاية 3000 ميغاواط وهذا رقم كبير جدا، ولدينا _أيضا_ خط ربط مع السودان، وخط آخر مع ليبيا“.