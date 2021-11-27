مسؤول إيراني: نحتاج إلى 160 مليار دولار لزيادة إنتاج النفط والغاز

قدر المدير التنفيذي لشركة النفط الوطنية الإيرانية، محسن خجسته مهر، اليوم السبت، أن بلاده بحاجة إلى 160 مليار دولار لتطبيق خطة زيادة إنتاج النفط والغاز في السنوات العشر القادمة.

وقال خجسته مهر خلال مؤتمر صحفي نقلت تفاصيله الوكالة الرسمية الإيرانية ”إيرنا“: ”نحتاج إلى 90 مليار دولار في قطاع النفط و70 مليار دولار لتطوير حقول الغاز، في السنوات العشر القادمة“، مضيفا: ”نحاول زيادة طاقة إنتاج النفط إلى 4 ملايين برميل بنهاية العام الإيراني الجاري يوميا، وقد تم تحديد مواردها المالية“.

وتنتهي السنة الإيرانية في 20 آذار/ مارس المقبل.

وأشار خجسته مهر، إلى أن ”شركة النفط الوطنية الإيرانية من أكبر 10 شركات في العالم، ولدى إيران ثروات تقارب 1200 مليار برميل من النفط الخام“، معتبرا أن ”دولا قليلة في العالم لديها هذه الميزة، ونحن نحتل المرتبة الأولى من حيث احتياطيات النفط والغاز“، وفق قوله.

وتعاني إيران من عقوبات صارمة فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في عام 2018 بعد انسحابه من الاتفاق النووي، وشملت تلك العقوبات قطاع النفط وأدت إلى تراجع صادرات النفط الإيرانية للعالم بشكل كبير.

وقبل العقوبات الأمريكية، كانت الحكومة الإيرانية تصدر 2.5 مليون برميل من النفط يوميًا.

وتحدث مدير شركة النفط الوطنية الإيرانية عن امتلاك ”الشركة 400 حقل نفط وغاز، يمكنها إنتاج 340 مليار برميل بالطرق الأساسية والتقليدية ودون الحاجة إلى تقنيات جديدة“، على حد تعبيره.

وأكد خجسته مهر أن ”إيران هي الدولة الثانية في العالم من حيث احتياطي الغاز ولديها 34 تريليون متر مكعب من الاحتياطي، وستكون قادرة على إنتاج النفط والغاز خلال 100 عام قادمة بالاحتياطيات المعروفة حاليًا“.

وبحسب خجسته مهر، وهو أيضا مساعد لوزير النفط الإيراني، فإن بلاده لديها 24 مصفاة غاز و 130 وحدة معالجة واستغلال و 140 منصة برية وبحرية.

وتابع: ”نحن ملزمون بزيادة طاقة إنتاج الغاز بمقدار مليار و 500 مليار متر مكعب من الغاز، والطاقة الإنتاجية للبلاد من النفط الخام إلى 5 ملايين برميل بحلول السنوات العشر القادمة“.

وأضاف المسؤول الإيراني: ”لا يوجد حدود لإمكاناتنا التصديرية، الموقع الجيوسياسي لإيران وفر لنا طرقا عديدة لتجارة النفط والغاز“، وفق تعبيره.