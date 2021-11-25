انطلاق فعاليات "منتدى غاز شرق المتوسط" في القاهرة

ترأس وزير البترول المصري، طارق الملا، الاجتماع الوزاري السادس لمنتدى غاز شرق المتوسط، اليوم الخميس، في القاهرة بمشاركة وزراء الطاقة في قبرص، واليونان، وإسرائيل، والأردن، ومستشار الرئيس الفلسطيني، ومسؤولي، وممثلي إيطاليا، وفرنسا، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة الأمريكية، والبنك الدولي.

وجرى خلال الاجتماع اختيار قبرص رئيسًا للمنتدى خلال العام المقبل، ووجود مصر رئيسًا مناوبًا.

وأعربت وزيرة الطاقة القبرصية عن تفاؤلها باختيار قبرص رئيسًا لمنتدى غاز شرق المتوسط خلال العام المقبل، ووجود مصر رئيسًا مناوبًا مما يوفر دعمًا جيدًا وفرصة لتحديد الأولويات لتحقيق أهداف المنتدى، ودعم السياسات الخاصة به، وعلى رأسها تحقيق أفضل استغلال لموارد الغاز والعمل على تنميتها.

من جانبه كشف وزير البترول والثروة المعدنية في مصر، طارق الملا، عن انتهاء دراستين بشأن الاستفادة من البنية الأساسية المتاحة في دول منتدى غاز شرق المتوسط، لتحقيق النمو الاقتصادي والتوازن بين العرض والطلب.

ووافق الوزراء بالإجماع على تعيين أسامة مبارز، وكيل وزارة البترول المصرية، أمينًا عامًا لمنتدى غاز شرق المتوسط لمدة 3 سنوات، اعتبارًا من يناير 2022، وتعيين ناتاشا بيليدس، وزيرة الطاقة والتجارة والصناعة القبرصية، رئيسًا للاجتماع الوزاري.

كما أقر الوزراء خلال الاجتماع برنامج عمل وخريطة طريق المنتدى لعام 2022، واتفقوا على عقد الاجتماع الوزاري المقبل للمنتدى في القاهرة، في يونيو 2022.

وأشار الوزير المصري إلى استمرار تطوير أنشطة المنتدى، وتأسيس ٤ مجموعات عمل متخصصة، ودعم إستراتيجية التواصل العالمي من خلال إطلاق الموقع الرسمي، فضلًا عن توقيع اتفاقية المقر للمنتدى في القاهرة.

وأكد الوزير المصري أن ما تم إنجازه يعكس حجم التكامل والتعاون الذي يشهده المنتدى، والذي يمثل قوة دافعة لتحقيق نجاحات مشتركة والانطلاق بخطوات ثابتة نحو المزيد من النجاح والتطور.

‏وأوضح أن الغاز الطبيعي سيلبي دورًا محوريًا في مشهد الطاقة المستقبلي للوصول إلى إستراتيجية صفر انبعاثات بحلول 2025، خاصة أن له مساهمة فعالة على المديين القصير والمتوسط، وتأثيرًا إيجابيًا على المدى الطويل.

وقال الملا إن اجتماع اليوم حقق تقدمًا من خلال عرض مخرجات دراسة ميزان العرض والطلب على الغاز الطبيعي والطاقة إقليميًا، والتي يدعمها الاتحاد الأوروبي، والاتفاق على تعيين أول أمين عام للمنتدى.

وأعلن عن تأسيس المنتدى، في يناير/كانون الثاني 2019، ويهدف المنتدى إلى ”تأمين احتياجات الأعضاء من الطاقة لصالح رفاهية شعوبهم“ كما جاء في عقد التأسيس.