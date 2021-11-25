وكالة: أمريكا تحاول إقناع روسيا بزيادة إنتاج النفط لخفض الأسعار

نقلت وكالة أنباء ”إنترفاكس“ عن وزارة الخارجية الروسية قولها، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة تحاول إقناع روسيا بزيادة إنتاج النفط في مسعى لخفض الأسعار العالمية.

وقال البيت الأبيض يوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة ستطلق 50 مليون برميل من الخام من الاحتياطي البترولي الإستراتيجي الأمريكي للمساعدة في خفض أسعار النفط، والتي سيبدأ طرحها في السوق بين منتصف ديسمبر/ كانون الأول وأواخره.

وطلبت الولايات المتحدة الأمريكية، من بعض أكبر الدول المستهلكة للنفط في العالم، دراسة استخدام احتياطاتها من الخام، في مسعى منسق لخفض الأسعار وتحفيز التعافي الاقتصادي، بحسب ما أفادت وكالة ”رويترز“ الأربعاء.

ووصلت أسعار النفط العالمية إلى أعلى مستوياتها في سبعة أعوام في أواخر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، لكن المعروض لم يرتفع بوتيرة تُجاري الزيادة في الطلب.

وقاومت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، ومن بينهم روسيا، دعوات من الرئيس الأمريكي جو بايدن، لتسريع وتيرة زيادة المعروض.

وقالت المصادر إن ”بايدن وكبار معاونيه ناقشوا المسألة في الأسابيع القليلة الماضية مع حلفاء مقربين، مثل: اليابان، وأيضا مع الصين“.

ونبهت بضعة مصادر مطلعة إلى أن مثل هذه المفاوضات لم تصل إلى مرحلتها النهائية ولم تتوصل إلى أي قرار نهائي بشأن مواصلة هذا المسعى أو أي مسار آخر للعمل بشأن أسعار النفط.

وامتنع البيت الأبيض عن التعقيب على تفاصيل محتوى المشاورات مع دول أخرى.

وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض ”لم يتم اتخاذ أي قرار“.

وأضاف المتحدث أن البيت الأبيض يقول منذ أسابيع إنه ”يتحدث مع مستهلكين آخرين للطاقة لضمان معروض عالمي وأسعار للطاقة لا تعرض للخطر التعافي الاقتصادي العالمي“.

وواجهت أسعار النفط ضغوطا في التعاملات المبكرة في آسيا، يوم الخميس، بعد هبوطها الليلة الماضية عقب طلب الولايات المتحدة من مستهلكين كبار للنفط، مثل: الصين، واليابان، دراسة سحب منسق من احتياطي النفط الإستراتيجي في مسعى لخفض الأسعار.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط ست سنتات إلى 78.30 دولار للبرميل بحلول الساعة الـ11:45 بتوقيت غرينتش يوم الأربعاء، وذلك بعد انخفاضها 3% الليلة الماضية.

ولم تكن العقود الآجلة لخام برنت أحسن حظّا من سابقتها، إذ انخفضت هي الأخرى 59 سنتا إلى 79.69. وكانت تراجعت 2.6% في الجلسة السابقة في أدنى إغلاق لها منذ مطلع تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.