العراق يدعم خطوة "أوبك" الحالية لزيادة الإنتاج تدريجيا

نقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن متحدث باسم وزارة النفط العراقية قوله اليوم الخميس إن ”العراق يدعم خطة أوبك الحالية لزيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميا بصفة شهرية“، مضيفا أن الرؤية لسوق النفط غير واضحة بسبب الإرباك الموجود في الأسواق العالمية.

وتابع ”أوبك تتعامل بحذر مع عمليات الضخ وخفض الإنتاج وهذا البرنامج حقق نجاحا إذ إن السوق ما زالت هشة“، وفقا لما أوردته وكالة ”رويترز“.

وقال وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار يوم الأربعاء إن ”تحالف أوبك+ يراقب التوازن بين العرض والطلب في أسواق النفط لاتخاذ قرارات أثناء اجتماعه في ديسمبر/ كانون الأول“.

ومتحدثا إلى الصحفيين على هامش منتدى للطاقة في بغداد، قال الوزير إن تحالف أوبك+ يهدف لتحقيق التوازن في أسواق النفط من خلال زيادات إنتاجية تدريجية.

وأضاف أن إجمالي صادرات نفط العراق سيصل إلى 3.2 مليون برميل يوميا في نوفمبر/ تشرين الثاني، مع استبعاد الصادرات من إقليم كردستان.

ونقلت رويترز عن ثلاثة مصادر قولها، إن ”أوبك+“ لا تناقش وقف زيادات إنتاج النفط بالرغم من قرار الولايات المتحدة واليابان والهند ودول أخرى الإفراج الطارئ عن مخزونات نفطية.