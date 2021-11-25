العراق يدعم خطوة "أوبك" الحالية لزيادة الإنتاج تدريجيا

نقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن متحدث باسم وزارة النفط العراقية قوله اليوم الخميس إن ”العراق يدعم خطة أوبك الحالية لزيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميا بصفة شهرية“، مضيفا أن الرؤية لسوق النفط غير واضحة بسبب الإرباك الموجود في الأسواق العالمية.
وتابع ”أوبك تتعامل بحذر مع عمليات الضخ وخفض الإنتاج وهذا البرنامج حقق نجاحا إذ إن السوق ما زالت هشة“، وفقا لما أوردته وكالة ”رويترز“.
وقال وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار يوم الأربعاء إن ”تحالف أوبك+ يراقب التوازن بين العرض والطلب في أسواق النفط لاتخاذ قرارات أثناء اجتماعه في ديسمبر/ كانون الأول“.
ومتحدثا إلى الصحفيين على هامش منتدى للطاقة في بغداد، قال الوزير إن تحالف أوبك+ يهدف لتحقيق التوازن في أسواق النفط من خلال زيادات إنتاجية تدريجية.
وأضاف أن إجمالي صادرات نفط العراق سيصل إلى 3.2 مليون برميل يوميا في نوفمبر/ تشرين الثاني، مع استبعاد الصادرات من إقليم كردستان.
ونقلت رويترز عن ثلاثة مصادر قولها، إن ”أوبك+“ لا تناقش وقف زيادات إنتاج النفط بالرغم من قرار الولايات المتحدة واليابان والهند ودول أخرى الإفراج الطارئ عن مخزونات نفطية.
ويترقب التجار _أيضا_ ما إذا كانت الصين ستحذو حذو تلك الدول وتفرج عن نفط من احتياطياتها.
ووافقت الولايات المتحدة وبضع دول أخرى على السحب من الاحتياطيات بعدما فشلت في إقناع ”أوبك+“ بضخ المزيد من الخام، بينما تزيد قفزة في أسعار البنزين الأمريكي الضغوط على الرئيس جو بايدن وسط تضخم مرتفع وتراجع في شعبيته.
وتجادل ”أوبك+“ بأن العالم سيواجه قريبا تخمة جديدة في المعروض على الرغم من صعود أسعار النفط نحو أعلى مستوياتها منذ 2014 فوق 85 دولارا للبرميل.
وتجتمع ”أوبك+“ الأسبوع المقبل لمناقشة التوازن بين الطلب والعروض في أسواق النفط.
وتراجعت أسعار النفط، اليوم الخميس، مع انتظار المستثمرين لرؤية كيف سيرد كبار المنتجين على إفراج طارئ للخام من الاحتياطيات لدى دول من كبار المستهلكين بهدف تهدئة السوق، بالرغم من بيانات أشارت إلى طلب قوي على الوقود في الولايات المتحدة.
وتتجه الأنظار كلها الآن إلى مجموعة ”أوبك+“، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا وحلفاء، ومن المقرر أن تجتمع الأسبوع المقبل لبحث الطلب والمعروض النفطي.