الإمارات تؤكد التزامها باتفاق إعلان تعاون "أوبك +"

قالت وزارة الطاقة والبنية التحتية الإماراتية اليوم الخميس، في بيان صادر عنها، إن أبو ظبي ملتزمة التزاما كاملا باتفاق إعلان التعاون في مجموعة ”أوبك +“، ولا يوجد هناك موقف مسبق بشأن الاجتماع المقبل، بحسب ما نقلته وكالة أنباء الإمارات ”وام“.

وقالت ثلاثة مصادر لوكالة ”رويترز“ إن أوبك+ لا تناقش وقف زيادات إنتاج النفط بالرغم من قرار الولايات المتحدة واليابان والهند ودول أخرى الإفراج الطارئ عن مخزونات نفطية.

ويترقب التجار أيضا ما إذا كانت الصين ستحذو حذو تلك الدول وتفرج عن نفط من احتياطياتها.

ووافقت الولايات المتحدة وبضع دول أخرى على السحب من الاحتياطيات بعدما فشلت في إقناع ”أوبك+“ بضخ المزيد من الخام، بينما تزيد قفزة في أسعار البنزين الأمريكي الضغوط على الرئيس جو بايدن وسط تضخم مرتفع وتراجع في شعبيته.

وتجادل ”أوبك+“ بأن العالم سيواجه قريبا تخمة جديدة في المعروض على الرغم من صعود أسعار النفط نحو أعلى مستوياتها منذ 2014 فوق 85 دولارا للبرميل.

وتجتمع ”أوبك+“ الأسبوع القادم لمناقشة التوازن بين الطلب والعروض في أسواق النفط.

وتراجعت أسعار النفط، اليوم الخميس، مع انتظار المستثمرين لرؤية كيف سيرد كبار المنتجين على إفراج طارئ للخام من الاحتياطيات لدى دول من كبار المستهلكين بهدف تهدئة السوق، بالرغم من بيانات أشارت إلى طلب قوي على الوقود في الولايات المتحدة.

وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسعة سنتات بما يعادل 0.1 % إلى 78.30 دولار للبرميل بحلول الساعة 02:01 بتوقيت غرينتش، مواصلة تكبد خسائر بعد تراجعها 11 سنتا أمس الأربعاء.

وقال جيك ليبي، المحلل في فيتش، في مذكرة: ”قد ينتهي الأمر بالإفراج المنسق من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي بفوز سياسي في الأجل القريب للأطراف المشاركة، لكننا لا نعتقد أن يكون له أثر دائم على أساسيات الخام“.

وقال محللون إن بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الصادرة أمس الأربعاء أظهرت أن مخزونات البنزين ونواتج التقطير تراجعت أكثر من المتوقع حتى مع زيادة مخزونات الخام، ما يشير إلى حاجة السوق للمزيد من النفط.

وقال كيران تومكنز، الاقتصادي في ”كابيتال إكونوميكس“، في مذكرة: ”لكن الصورة الأكبر هي أن الطلب على الإنتاج ما زال متينا، ما يزيد الضغوط على سوق شحيحة“.

وتتجه الأنظار كلها الآن إلى مجموعة ”أوبك+“، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا وحلفاء، ومن المقرر أن تجتمع الأسبوع المقبل لبحث الطلب والمعروض النفطي.

وقالت لويز ديكسون، المحللة في ريستاد إنرجي، في تعليقات عبر البريد الإلكتروني: ”التحرك الجريء من مستوردي النفط فتح الباب على مصراعيه أمام أوبك+ لتعدل سياسة الإمداد لديها بالخفض في (اجتماعها) المقبل في الثاني من ديسمبر (كانون الأول) 2021“.

وتضيف المجموعة 400 ألف برميل يوميا من الإمدادات كل شهر، متراجعة عن تخفيضات قياسية للإنتاج العام الماضي عندما عصفت قيود الجائحة بالطلب.