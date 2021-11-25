بلومبرغ: توقعات في أوبك بتضخم فائض معروض النفط جراء السحب من الاحتياطيات

أفادت ”بلومبرغ“، يوم الأربعاء، نقلا عن وثيقة لم تحددها، أن الهيئة الاستشارية لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) تتوقع أن يؤدي إفراج الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الدول المستهلكة للخام، عن مخزونات نفطية، إلى زيادة فائض عالمي متوقع من النفط في بداية العام المقبل.

وذكرت ”بلومبرغ“ أن مجلس اللجنة الاقتصادية في أوبك، يتوقع نمو الفائض في أسواق النفط الخام العالمية 1.1 مليون برميل يوميا إلى 2.3 مليون برميل يوميا في كانون الثاني/ يناير، وإلى 3.7 مليون برميل يوميا في شباط/ فبراير، إذا نفذت الدول المستهلكة وعودها بالسحب من الاحتياطيات خلال هذين الشهرين.

وقالت الولايات المتحدة الأمريكية، يوم الثلاثاء، إنها ستفرج عن 50 مليون برميل من النفط من الاحتياطيات الاستراتيجية بالتنسيق مع عمليات إفراج مماثلة لدى الصين والهند وكوريا الجنوبية واليابان وبريطانيا في محاولة لتهدئة الأسعار بعد تجاهل ”أوبك+“ دعوات لضخ المزيد.

وقالت ”بلومبرغ“ إن بعض الوفود في أوبك وشركائها، أشارت إلى أنها قد تلغي زيادة في الإنتاج مقررة في كانون الثاني/ يناير المقبل، إذا أدت المخزونات التي تفرج عنها الولايات المتحدة ودول أخرى، إلى إغراق السوق.

ولم ترد أوبك على الفور على طلب للتعقيب.

وصعدت أسعار النفط، يوم الأربعاء، مواصلة مكاسبها من اليوم السابق، إذ استمرت شكوك المستثمرين بشأن فاعلية تحرك تقوده الولايات المتحدة للسحب من احتياطيات النفط الاستراتيجية وحولوا تركيزهم إلى الخطوة المقبلة لمنتجي النفط.

وبحلول الساعة 07:42 بتوقيت غرينتش، زادت العقود الآجلة لخام برنت 13 سنتا أو 0.2% إلى 82.44 دولار للبرميل، بعدما قفزت 3.3% أمس الثلاثاء.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 20 سنتا أو 0.3% إلى 78.70 دولار للبرميل، وكانت قد سجلت زيادة بنسبة 2.3% في اليوم السابق.

وقال محللون إن تأثير السحب المنسق من الاحتياطيات على الأسعار، سيكون قصير الأمد على الأرجح بعد أعوام من تراجع الاستثمارات وتعاف عالمي قوي من جائحة ”كوفيد-19“.

واتهم الرئيس الأمريكي جو بايدن شركات النفط الكبرى بأنها تتحمل جزءا من المسؤولية في مسألة ارتفاع أسعار الوقود.