بايدن يفرج عن كميات من الاحتياطي النفطي الإستراتيجي

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن الإفراج عن كميات من الاحتياطي النفطي الإستراتيجي، وفق قول البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء.

جاء ذلك بالتزامن مع هبوط أسعار النفط اليوم بما يزيد على 1%.

وقال البيت الأبيض إن بايدن مستعد لاتخاذ خطوات أخرى فيما يتعلق بأسعار النفط إن لزم الأمر.

وأوضح أن القرار سيتيح ما يصل إلى 50 مليون برميل يوميا من الاحتياطي النفطي الإستراتيجي.

وأضاف البيت الأبيض أن بايدن سيقرض أو سيفرج عن كميات من الاحتياطي النفطي الأمريكي بالتنسيق مع إفراج من الاحتياطي من جانب الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية وبريطانيا.

وانخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 69 سنتا أو 0.87% إلى 79.01 دولار للبرميل، في حين انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 98 سنتا أو 1.28% إلى 75.77 دولار للبرميل.

وكانت الأسعار قد ارتفعت بما يزيد على 1% أمس الإثنين، نتيجة تقارير ذكرت أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا وحلفاءهما، الذين يطلق عليهم (أوبك+)، قد يعدلون خطتهم لزيادة إنتاج النفط إذا لجأت الدول المستهلكة الكبرى إلى الإفراج عن نفط خام من احتياطياتها، أو إذا ثبطت جائحة كورونا الطلب.

وقالت لويز ديكسون، المحللة لدى ريستاد إنيرجي، في تصريحات عبر البريد الإلكتروني: ”في الوقت الذي تبذل فيه أوروبا، ولا سيما أوروبا الشرقية، جهودا مضنية لوقف انتشار كوفيد-19، فإن خطر الإجراءات الشبيهة بالإغلاق يلوح في الأفق“.

وأضافت أنه من المتوقع أن ينخفض ​​الطلب في تشرين الثاني/نوفمبر على وقود المركبات على الطرق والطائرات في أوروبا إلى 7.8 مليون برميل يوميا، من 8.1 مليون برميل يوميا في تشرين الأول/أكتوبر، رغم أن جزءا من ذلك يعد انخفاضا عاديا في هذا الوقت من العام.

وأوضحت ديكسون: ”إذا تم فرض موجة جديدة من الإغلاق في أوروبا، فلن يتم تجنب (ارتفاع) أسعار النفط خلال الفترة المتبقية من موسم الإنفلونزا في نصف الكرة الشمالي“.