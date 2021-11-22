"الطاقة مقابل الماء".. الإمارات والأردن وإسرائيل يوقعون "إعلان نوايا" لتنفيذ مشروع تعاوني واسع

وقعت الإمارات العربية المتحدة، والأردن، وإسرائيل، ”إعلان نوايا“، يوم الإثنين، بشأن مشروع تعاوني يتضمن تزويد إسرائيل بالطاقة، مقابل تزويد الأردن بالمياه.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الإماراتية (وام)، أن ”إعلان النوايا يتضمن مشروعا واحدا مؤلفا من محورين مرتبطين مع بعضهما، وهما برنامج الازدهار الأخضر الذي يشمل تطوير محطات طاقة شمسية كهروضوئية في الأردن بقدرة إنتاجية تبلغ 600 ميغاواط، على أن يتم تصدير كامل إنتاج الطاقة النظيفة إلى إسرائيل“.

وأضافت الوكالة أن المحور الثاني هو ”برنامج الازدهار الأزرق الذي يهدف إلى تطوير مشاريع تحلية مياه مستدامة في إسرائيل لتزويد الأردن بحوالي 200 مليون متر مكعب من المياه المحلاة“.

وأشارت ”وام“ إلى أنه ”من المقرر أن يبدأ العمل في دراسات الجدوى الخاصة بهذا المشروع في عام 2022“.

وجرى توقيع ”إعلان النوايا“ في معرض ”إكسبو 2020 دبي“، من قبل مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة في الإمارات، والمهندس محمد النجار وزير المياه والري الأردني، وكارين الحرار وزيرة الطاقة الإسرائيلية.

وقال الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، إن ”هذا الإعلان المهم يؤكد حرص دول المنطقة على العمل معا من أجل تعزيز أمن الطاقة وأمن المياه وبناء مستقبل أكثر استدامة للجميع“.

وأضاف: ”نفخر في دولة الإمارات بالمساهمة في صياغة مبادرة تجمع بين الأردن وإسرائيل وتسهم في تعزيز أمن الطاقة والمياه والأمن المناخي والمصالح المشتركة لكلا البلدين“، وفقا لـ“وام“.

وأشار إلى أن ”هذه الخطوة تمثل إحدى ثمار الاتفاقيات الإبراهيمية التي تهدف إلى تعزيز السلم والاستقرار والازدهار على المستوى الإقليمي، وتحسين الظروف المعيشية وفتح آفاق مستقبلية أفضل لكافة شعوب المنطقة“.

تحديات مائية

ونوه المهندس محمد النجار، وزير المياه والري الأردني، إلى أن ”التغير المناخي وتدفق اللاجئين، ساهما في تفاقم التحديات المائية بالأردن“.

وأضاف النجار: ”لكن هناك العديد من فرص التعاون على مستوى المنطقة التي من شأنها المساهمة في تعزيز الاستدامة ضمن القطاع“، مشيرا إلى أن ”تحلية المياه تعتبر عنصرا أساسيا في استراتيجيتنا الشاملة الخاصة باستدامة قطاع المياه“.

وتابع: ”نتطلع دوما لاستكشاف مختلف السبل الكفيلة بتعزيز الموارد المائية ومنها الحصول على 200 مليون متر مكعب من المياه المحلاة في إطار هذا الإعلان“.

ليس اتفاقا

من جانبها، نقلت وكالة الأنباء الرسمية الأردنية (بترا)، عن مساعد أمين عام وزارة المياه والري، الناطق الإعلامي باسم الوزارة عمر سلامة، أن ”إعلان النوايا الموقع اليوم، ليس اتفاقا فنيا أو قانونيا“.

وأوضح سلامة أن توقيع الإعلان ”يعني الدخول في عملية دراسات جدوى العام المقبل 2022، من الممكن أن يحصل الأردن من خلالها على 200 مليون متر مكعب من المياه سنويا“.

وشدد على أن ”المشروع لن ينفذ دون حصول الأردن على هذه الكمية من المياه سنويا“.

وبين أن ”فكرة المشروع تنبع من حاجات الأردن المستقبلية المتزايدة لمصادر دائمة للمياه، والتي تتزايد بفعل نمو عدد السكان، والاعتماد عليها في الصناعة والزراعة وغيرها من القطاعات“.

ولفت إلى ”محدودية الدعم الخارجي للأردن، وتحمله أعباء اللجوء والنمو غير الطبيعي بعدد السكان منذ سنوات طويلة، ما تسبب بضغط على البنى التحتية ومختلف الخدمات“.

رسالة للعالم

وقالت كارين الحرار، وزيرة الطاقة الإسرائيلية: ”لا تقتصر أهمية الإعلان الذي نوقعه اليوم وما ينطوي عليه من فوائد، على دولة إسرائيل والأردن، وحسب لكنها تشمل أيضا المنطقة بأسرها“.

وأضافت: ”كما أنه (الإعلان) يمثل رسالة للعالم مفادها أنه على الدول التعاون وتوحيد الجهود من أجل مكافحة أزمة المناخ“.

وتابعت: ”أثمن عاليا الجهود الكبيرة التي بذلها شركاؤنا في الإمارات والأردن وأمريكا للتعاون معنا من أجل تطوير ونشر هذه الحلول المبتكرة التي يمكن أن تساعد المنطقة في مواجهة تبعات التغير المناخي“.

وقالت: ”مع اختلاف احتياجات وقدرات بلدينا، يمكننا تحقيق التكامل ومساعدة بعضنا في التصدي للتحديات وذلك باتباع أساليب أكثر استدامة وكفاءة وصديقة للبيئة“.

وأشارت إلى أن الأردن ”يمتلك مناطق شاسعة تتسم بوفرة أشعة الشمس، وهي مقومات مثالية لنشر حقول ألواح الطاقة الشمسية وتوظيف حلول توليد الطاقة وتخزينها، في المقابل تمتلك إسرائيل محطات تحلية مياه يمكن أن تساعد الأردن في مواجهة مشكلة شح المياه لديها“.

وقال المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمناخ جون كيري: ”تعتبر منطقة الشرق الأوسط في صدارة المناطق المتأثرة بتبعات أزمة المناخ، ويمكن لدول المنطقة التغلب على هذا التحدي من خلال تعزيز التعاون والعمل المشترك“.

ويحتل الأردن المرتبة الثانية على مستوى العالم كأكثر دولة تعاني من شح المياه، حيث تبلغ حصة الفرد السنوية من الموارد المتجددة للمياه، 80 مترا مكعبا فقط، وهي أقل بكثير من النسبة المحددة بـ500 متر مكعب للفرد والتي تكشف عن شح شديد في المياه.

وتهدف إسرائيل إلى توفير 30 % من احتياجاتها للطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، بزيادة 17 % عن الهدف الذي حددته سابقا، حيث تتطلع إلى الوصول لنسبة صفر انبعاثات كربونية في قطاع الطاقة بحلول عام 2050.