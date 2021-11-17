أمريكا تطلب من دول مستهلكة للنفط دراسة استخدام احتياطاتها بهدف خفض الأسعار

طلبت الولايات المتحدة الأمريكية، من بعض أكبر الدول المستهلكة للنفط في العالم، دراسة استخدام احتياطاتها من الخام، في مسعى منسق لخفض الأسعار وتحفيز التعافي الاقتصادي، بحسب ما أفادت وكالة ”رويترز“ الأربعاء.

ووصلت أسعار النفط العالمية إلى أعلى مستوياتها في سبعة أعوام في أواخر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، لكن المعروض لم يرتفع بوتيرة تجاري الزيادة في الطلب.

وقاومت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، ومن بينهم روسيا، دعوات من الرئيس الأمريكي جو بايدن، لتسريع وتيرة زيادة المعروض.

وقالت المصادر إن بايدن وكبار معاونيه ناقشوا المسألة في الأسابيع القليلة الماضية مع حلفاء مقربين، مثل اليابان، وأيضا مع الصين.

ونبهت بضعة مصادر مطلعة إلى أن مثل هذه المفاوضات لم تصل إلى مرحلتها النهائية ولم تتوصل إلى أي قرار نهائي بشأن مواصلة هذا المسعى أو أي مسار آخر للعمل بشأن أسعار النفط.

وامتنع البيت الأبيض عن التعقيب على تفاصيل محتوى المشاورات مع دول أخرى. وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض: ”لم يتم اتخاذ أي قرارات“.

وأضاف المتحدث أن البيت الأبيض يقول منذ أسابيع أنه ”يتحدث مع مستهلكين آخرين للطاقة لضمان معروض عالمي وأسعار للطاقة لا تعرض للخطر التعافي الاقتصادي العالمي“.