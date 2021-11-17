الجزائر: مستعدون لتلبية أي طلب أوروبي إضافي على الغاز المسال

قالت الإذاعة الجزائرية الأربعاء، نقلا عن وزير الطاقة محمد عرقاب، إن الجزائر مستعدة لتلبية أي طلب إضافي على الغاز الطبيعي المسال من عملائها الأوروبيين.

وأضاف عرقاب ”نحن أوفياء عن طريق سوناطراك بكل تعهداتنا التعاقدية، وكذلك الطلبات الإضافية بالنسبة لزبائننا“.

وأوضح أن ”شركة الطاقة الوطنية تطور حقولها وأعمالها وتزيد من إنتاجها“، بحسب وكالة ”رويترز“.

ومطلع الشهر الحالي، قال عرقاب، إن بلاده تسعى لزيادة حصتها في سوق الغاز الأوروبية إلى أكثر من الحصة الحالية البالغة 30%، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية.

وذكرت الوكالة أن عرقاب، شدد ”على طموح البلاد لتعزيز وجودها في هذه السوق بشكل أكبر من خلال اقتراح كميات إضافية، لافتا إلى أن إجمالي صادرات الغاز وصل إلى 30 مليار متر مكعب في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بزيادة 94% عن الفترة نفسها لعام 2020 .

وأكد عرقاب أن الجزائر ستفي بكل التزاماتها لتوريد الغاز إلى إسبانيا والبرتغال من خلال خط أنابيب ميدغاز وشحنات الغاز الطبيعي المسال.

وقال إن ”قدرات أنبوب ميدغاز مرشحة للارتفاع لتبلغ 10.6 مليار متر مكعب بحلول شهر ديسمبر/ كانون الأول، ما يساوي معدل الطلب الحالي لإسبانيا والبرتغال.“

وقررت الجزائر عدم تجديد عقد خط أنابيب الغاز ”الأورو – مغاربي“ الذي يربطها بإسبانيا مرورا بالمغرب، والذي انقضى أجله ليل الأحد الماضي.

ونقلت الوكالة الجزائرية عن عرقاب قوله في هذا السياق إنه ”على الرغم من أن قدرة أنبوب الغاز الأورو – مغاربي تقدر بـ13 مليار متر مكعب في السنة، إلا أن معدل الكميات السنوية من الغاز الموجهة نحو إسبانيا عبر هذا الأنبوب، كانت تتراوح بين 9 و11 مليار متر مكعب“.

كما أعلنت الجزائر عن وقف إمدادات الغاز إلى المغرب، بعد شهرين تقريبا من قطع العلاقات الدبلوماسية مع المملكة.

وذكر مسؤول مغربي بارز الشهر الماضي، أن بلاده تناقش مع إسبانيا احتمال تدفق عكسي لخط أنابيب في حال لم تجدد الجزائر اتفاق التوريد.

وكانت الجزائر قد أعلنت قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب في 24 أغسطس/ آب الماضي، كما أعلنت في 22 سبتمبر/ أيلول الماضي، إغلاق مجالها الجوي فوريا أمام كل الطائرات العسكرية والمدنية المغربية.