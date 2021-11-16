العراق يصادق على اتفاق لتوريد 500 ألف طن من زيت الغاز إلى لبنان

أعلن وزير الاتصالات العراقي، يوم الثلاثاء، أن الحكومة صادقت على اتفاقية لإمداد لبنان بكمية تبلغ 500 ألف طن من زيت الغاز.

وكان وزير البترول المصري طارق الملا قال أيضا، الثلاثاء، إن مصر تتوقع بدء تصدير من 60 مليونا إلى 65 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميا إلى لبنان، بحلول أوائل العام المقبل.

وأضاف الملا، على هامش مؤتمر للنفط والغاز في أبوظبي، أن مصر ستورد الغاز بما يتماشى مع الكمية التي طلبها لبنان ”بأسرع ما يمكن.. يمكن توقعها في نهاية العام أو مطلع العام المقبل“.

وتابع: ”نقوم فقط بالفحص النافي للجهالة ونفحص خطوط الأنابيب“.

وبموجب خطة تدعمها الولايات المتحدة للمساعدة في تخفيف أزمة الكهرباء في لبنان، ستزود مصر لبنان بالغاز الطبيعي عبر خط أنابيب يمر عبر الأردن وسوريا.

وفي 28 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أعلن وزراء من لبنان وسوريا والأردن أن الدول الثلاث توصلت إلى اتفاق لنقل الكهرباء إلى لبنان، الذي يعاني من أزمة طاقة خانقة.

وقال وزير الطاقة اللبناني وليد فياض، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيريه من سوريا والأردن يومها، إن البنك الدولي شارك في الاجتماع وسيمول الاتفاق.

وأضاف أن الولايات المتحدة، التي تفرض عقوبات على سوريا، أعطت الضوء الأخضر للمشروع.

وقال وزير الكهرباء السوري غسان الزامل إن إعادة تأهيل شبكة الكهرباء في بلاده ستكتمل بحلول نهاية العام، حيث يقوم المهندسون بالفعل بالصيانة وإصلاح الأضرار الناجمة عن الصراع الذي اندلع قبل أكثر من 10 سنوات.

وذكر الزامل أن ”خط الكهرباء غير جاهز ويحتاج حتى نهاية العام ليكون جاهزا“، مشيرا إلى أن فرق العمل لديهم ”تعمل على مدار الساعة“.

وتقول الأمم المتحدة إن ما يقرب من ثلاثة أرباع سكان لبنان الذين كانوا ينتمون في السابق للطبقة المتوسطة أصبحوا يعانون الآن من الفقر، الذي زادت حدته في خضم أزمة اقتصادية ناجمة عن تراكم الفساد وسوء الإدارة طيلة عقود.

وفرضت البنوك قيودا غير رسمية على عمليات السحب، وفقدت العملة أكثر من 90 بالمئة من قيمتها منذ عام 2019، فيما وصفه البنك الدولي بأنه ”كساد متعمد“، وواحد من أسوأ الانهيارات المالية في العالم منذ عام 1850.

وعرضت دول غربية مد يد المساعدة مقابل إصلاحات، لكن لبنان ظل بلا حكومة ثابتة لمدة 13 شهرا في أعقاب انفجار بيروت الدامي في آب/أغسطس 2020، كما لم تجتمع الحكومة الجديدة التي تشكلت في أيلول/ على مدى شهر، وسط خلاف سياسي.