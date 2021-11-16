وزير البترول المصري يتوقع بدء إمدادات الغاز إلى لبنان بحلول 2022

قال وزير البترول المصري طارق الملا، اليوم الثلاثاء، إن مصر تتوقع بدء تصدير من 60 مليونا إلى 65 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميا إلى لبنان بحلول أوائل العام المقبل.

وقال الملا على هامش مؤتمر للنفط والغاز بأبوظبي، إن مصر ستورد الغاز بما يتماشى مع الكمية التي طلبها لبنان ”بأسرع ما يمكن.. يمكن توقعها في نهاية العام أو مطلع العام المقبل“، وفقا لرويترز.

وأضاف ”نقوم فقط بالفحص النافي للجهالة ونفحص خطوط الأنابيب“.

بموجب خطة تدعمها الولايات المتحدة للمساعدة في تخفيف أزمة الكهرباء في لبنان، ستزود مصر لبنان بالغاز الطبيعي عبر خط أنابيب يمر عبر الأردن وسوريا.

يعد ”أديبك“ ملتقى عالميًا بارزًا يجمع الخبراء والمتخصصين والأطراف المعنية في قطاعات النفط والغاز، وانطلق المعرض في مركز أبوظبي الوطني للمعارض خلال الفترة من الـ15 إلى الـ18 من نوفمبر الجاري.

ويسلط ”أديبك“ 2021 الضوء على جهود أدنيك المستمرة وخبراتها في قطاع سياحة الأعمال لاستقطاب وتنظيم مؤتمرات ومعارض رائدة وكبرى عالميا، كما يستعرض إمكاناتها من حيث البنية التحتية العالمية المستوى التي تتمتع بها مرافق أدنيك وقدرتها على استضافة الفعاليات الكبرى ضمن منشآتها ومرافقها الداخلية والخارجية لمركز أبوظبي الوطني للمعارض.

ويقدم ”أديبك“، الذي تستضيفه شركة بترول أبوظبي الوطنية ”أدنوك“ منصة مثالية، تتيح للخبراء تبادل الأفكار في جميع مجالات قطاع البترول والخروج بقرارات فاعلة فيما يتعلق بمستقبل القطاع.

وانطلقت فعاليات مؤتمر ومعرض أبوظبي الدولي للبترول ”أديبك 2021“ حضوريًا في الفترة بين الـ15 إلى الـ18 من نوفمبر الحالي ليوفر منصة عالمية لمناقشة القرارات الرئيسة لقمة الأمم المتحدة للمناخ ”كوب 26“ وصياغة أجندة قطاع الطاقة للعقود الثلاثة المقبلة.

ويستعد أديبك 2021 الذي تستضيفه شركة بترول أبوظبي الوطنية ”أدنوك“ لمشاركة أكثر من 32 وزيرًا حكوميًا من جميع أنحاء العالم، وهو رقم قياسي لمنتدى الطاقة العالمي الأكبر والأكثر نفوذًا.

وتتضمن فعاليات المؤتمر أكثر من 160 جلسة تجمع ما يزيد على 1100 من المتحدثين البارزين، إلى جانب 6 مؤتمرات رئيسة فضلا عن تسجيل 9500 مندوب في المؤتمر.

كما يستضيف الحدث أكثر من 110 دول ممثلة في المعرض إضافة إلى مشاركة 26 جناح دولة و34 شركة وطنية، و17 شركة عالمية ليصل إجمالي الشركات العارضة إلى 1824 شركة تعمل وتقدم خدمات في قطاع النفط والغاز.

ونجح مؤتمر ومعرض أديبك على مدى العقود الثلاثة الماضية في أن يصبح الحدث الأبرز لقطاع النفط والغاز عالمياً بجمعه لنخبة قادة القطاع وصناع قراراته، ووضع أديبك أبوظبي والإمارات بصفة عامة في صلب الحوار العالمي حول الطاقة.