تدفقات الغاز الروسي إلى ألمانيا ترتفع رغم تهديد من روسيا البيضاء

زادت تدفقات الغاز الطبيعي الروسي من خلال خط أنابيب رئيسي إلى ألمانيا، اليوم الاثنين، مع عدم ظهور أي بوادر على أن رئيس روسيا البيضاء نفذ تهديده لقطع الإمدادات إلى الاتحاد الأوروبي، بينما يقترب الشتاء.

ومستهدفا إمدادات للغاز توفر التدفئة لملايين المنازل في أرجاء أوروبا، حذر ألكسندر لوكاشينكو رئيس روسيا البيضاء، الأسبوع الماضي، من أنه قد ينتقم من أي عقوبات جديدة من الاتحاد الأوروبي بإغلاق خط أنابيب يامال-أوروبا الذي يمر في بلاده.

وروسيا مصدر رئيسي للغاز الطبيعي إلى أوروبا عبر روسيا البيضاء، وأوضح الكرملين أنه ”لا يريد أن يرى أي تعطل للإمدادات“.

وارتفعت أسعار الغاز الأوروبية في المعاملات الفورية بأكثر من ستة في المئة بحلول الساعة 18:20 بتوقيت غرينتش، اليوم الاثنين، بينما لا تزال الأسواق تشهد شحا في المعروض هذا العام؛ بسبب عوامل من بينها انخفاض في المخزونات، وزيادة في الطلب بعد تخفيف الإغلاقات المرتبطة بكوفيد-19.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم السبت، إن أي تحرك لوقف تدفقات الغاز إلى ألمانيا سيخاطر بالإضرار بالروابط بين منسك وحليفتها الرئيسية موسكو.

وقال الكرملين، اليوم، إن بوتين تحدث مع لوكاشينكو حول هذه المسألة.

وقالت روسيا إن المزيد من الغاز قد يتدفق إلى أوروبا حال الحصول على ضوء أخضر لتشغيل خط أنابيب نورد ستريم 2، الذي استكملت بناءه مؤخرا.

وتواجه أوروبا، التي يأتي ثلث غازها من روسيا، ارتفاعًا حادًا في أسعار الغاز، على خلفية زيادة الطلب بسبب الانتعاش الاقتصادي مع تحسن الوضع الوبائي المرتبط بكوفيد-19.

وفي أوروبا، وصلت مخزونات الغاز إلى أدنى مستوياتها بسبب فصل شتاء طويل، في العام 2020، وعدم تجديدها بما يكفي منذ ذلك الحين رغم استئناف النشاط الاقتصادي بعد الجائحة، بالإضافة إلى ذلك هناك انخفاض في مساهمة الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح لأسباب تتعلق بأحوال الطقس.

ووفقًا لموسكو، فضل الاتحاد الأوروبي في السنوات الأخيرة عمليات الشراء في السوق الفورية والتي تخضع لتقلبات الأسعار، بدلاً من توقيع عقود طويلة الأجل مع شركة غازبروم.

وتؤكد روسيا أنها تريد تسليم المزيد من الغاز، لكنها تريد العودة إلى الاتفاقات على عدة سنوات.