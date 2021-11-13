"إيني" الإيطالية: اشترينا قبل عامين نفطاً من إيران "دون قصد"

قالت شركة ”إيني“ الإيطالية، إحدى أكبر شركات النفط في أوروبا، إنها اشترت ”عن غير قصد“ شحنة من النفط الخام من إيران قبل عامين، في خطوة انتهكت العقوبات الأمريكية ضد إيران.

وذكرت الشركة، في بيان لها نشرته هيئة الإذاعة البريطانية باللغة الفارسية ”بي بي سي“، اليوم السبت، أنها ”لم تنوِ أبدًا انتهاك العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران“.

وفي عام 2019، اشترت شركة ”إيني“، ومقرها في روما بإيطاليا، شحنة نفط ظاهريًا من العراق، وهو ما نفاه المسؤولون العراقيون.

وقالت إيني في بيان لها إن ”التحقيقات، بما في ذلك استخدام أقمار التتبع الصناعية، أظهرت أن النفط الخام في الحقيقة إيراني“.

وجاءت التفاصيل بعد أن رفع موظف مطرود من الشركة الإيطالية دعوى قضائية ضد ”إيني“ في العاصمة البريطانية لندن، وتم فصل الموظف بسبب صفقات النفط المتعلقة بالشراء.

وقال محامو شركة ”إيني“ النفطية في المحكمة إن ”محققي الشركة خلصوا إلى أن مديرها ومسؤولا كبيرا قد أغفل عمدا تحقيقًا أظهر أن مصدر شحنة النفط غير معروف“.

وقال قضاة إن شركة النفط الإيطالية العملاقة اضطرت لإعادة شحنة تبلغ حوالي 700 ألف برميل من النفط، بعد التأكد من أنها ليست من العراق، مضيفين أن ”شركة إيني أعادت شحنة النفط أولاً إلى ميناء ميلاتسو في صقلية، ثم إلى الشرق الأوسط“.

وتم رفع دعوى قضائية ضد إيني من قبل فرانشيسكا ديلاديو، التي جرى فصلها من منصب مدير عمليات تداول النفط في الشركة لدورها في القضية.

وقالت شركة النفط الإيطالية العملاقة ”إيني“ إن ”فرانشيسكا ديلاديو تم طُردها لتجاهلها بعض القضايا، وإخفاء المعلومات من وحدة تكرير النفط التابعة للشركة“.

ويعود تاريخ شركة ”إيني“ الإيطالية في إيران إلى عام 1957، وانسحبت الشركة من مشاريعها في إيران بسبب العقوبات المفروضة عليها.

ونظرًا لاعتمادها الشديد على عائدات النفط، سعت إيران إلى إيجاد طرق جديدة ومتطورة للالتفاف على العقوبات الأمريكية، بما في ذلك بيع نفطها سرًا من خلال شركات التغطية.

وقبل العقوبات الأمريكية، كانت الحكومة الإيرانية تصدر 2.5 مليون برميل من النفط يوميًا.

وبحسب جواد أوجي، وزير النفط في حكومة إبراهيم رئيسي، فإن ”العقوبات الأمريكية تسببت في حرمان إيران من إنتاج 1.8 مليار برميل من النفط، وأكثر من 100 مليار دولار من عائدات النفط، من أبريل 2018 إلى أبريل 2021“.

وكان النفط أهم مصدر للنقد الأجنبي في البلاد في فترة ما قبل العقوبات، حيث بلغ حجم مبيعاتها السنوية 60 مليار دولار، وأفادت الخزانة الوطنية قبل أشهر قليلة بأن ”ثلاثة بالمائة“ فقط من عائدات النفط قد تحققت في ربيع هذا العام.