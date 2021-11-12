تراجع أسعار النفط عالميا مع ارتفاع الدولار في أسبوع متقلب

تراجعت أسعار النفط، يوم الجمعة، ومحت مكاسب حققتها في الجلسة السابقة، مع مواصلة الدولار ارتفاعه بفضل رهانات على أن البنك المركزي الأمريكي سيقدم خططا لرفع أسعار الفائدة من أجل كبح التضخم.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 26 سنتا، بما يعادل 0.3%، إلى 81.33 دولار للبرميل بحلول (الساعة 01:28 بتوقيت غرينتش)، بعد مكاسب 25 سنتا، أمس الخميس.

ونزلت العقود الآجلة لخام برنت 25 سنتا، أو 0.3%، إلى 82.62 دولار للبرميل لتمحو بذلك مكاسب أمس.

وتتجه عقود الخامين نحو إنهاء الأسبوع، دون تغير تقريبا، بعد تحركات حادة صعودا وهبوطا مدفوعة بارتفاع الدولار وتكهنات بشأن ما إذا كانت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، ستفرج عن نفط من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي لتهدئة الأسعار.

وهناك مؤشرات إيجابية فيما يتعلق بالطلب مع تسارع انتعاش السفر جوا، لكن تشديد السياسة النقدية والمالية والشتاء القادم في نصف الكرة الشمالي ستكون عوامل مثبطة.

وخفضت منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، أمس الخميس، توقعها للطلب على النفط في الربع الرابع 330 ألف برميل يوميا عن توقعات الشهر الماضي، إذ يكبح ارتفاع أسعار الطاقة التعافي من جائحة كورونا.

وقالت أوبك إنها تتوقع أن يبلغ متوسط الطلب على النفط 99.49 مليون برميل يوميا في الربع الأخير من 2021، بانخفاض قدره 330 ألف برميل يوميا عن توقعات الشهر الماضي.

وانخفضت توقعات نمو الطلب لهذا العام بمقدار 160 ألف برميل يوميا ليستقر الرقم عند 5.65 مليون برميل يوميا.

من جهته، قال بادين مور، المحلل لدى بنك أستراليا الوطني، إنه يتوقع استمرار الشح في سوق النفط إلى الربع الثالث من 2022 مع استمرار تعافي الطلب.

وأضاف أن ”أوبك+ شديدة الدهاء في إدارتها للإمدادات العالمية مع تعافي الطلب من الجائحة“.

واتفقت ”أوبك+“، التي تضم أوبك وروسيا وحلفاء، الأسبوع الماضي، على التمسك بخطط إضافة 400 ألف برميل يوميا إلى السوق شهريا“.

يشار إلى أن النفط قفز إلى أعلى مستوى في ثلاث سنوات متجاوزا 86 دولارا للبرميل هذا العام، إذ إن (أوبك +) لا ترفع حجم الإمدادات إلا بشكل تدريجي فيما يزيد الطلب، مما دفع الأسعار إلى أعلى مستوياتها منذ سنوات في بعض الأسواق.

كما ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء والفحم.