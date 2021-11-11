سوريا والإمارات توقعان اتفاقية لإنشاء محطة "كهروضوئية" في ريف دمشق

أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، اليوم الخميس، أن وزارة الكهرباء السورية وقعت اتفاقية تعاون مع تجمع شركات إماراتية، لإنشاء محطة توليد كهرضوئية بسعة 300 ميغا واط في ريف دمشق.

وبحسب وكالة ”سانا“ السورية فإن المحطة الجديدة ستكون في منطقة وديان الربيع بالقرب من محطة توليد تشرين في ريف دمشق.

وتنص الاتفاقية، وفقا لوكالة الأنباء السورية الرسمية، على ”إنشاء محطة كهروضوئية باستطاعة 300 ميغا واط مع تأمين التمويل اللازم للمشروع بنسبة 100 بالمئة عن طريق تسهيلات دفع ”أقساط ربع سنوية لمدة عشر سنوات يتم دفعها بعد وضع كل قسم من أقسام المشروع بالخدمة“ بمدة تنفيذ سنتين.

ووفقا لـ ”سانا“، يوفر المشروع من الوقود حوالي 125 ألف طن فيول في السنة أي بقيمة نحو 117 مليار ليرة، وكمية من الكربون تصل إلى نحو 350 ألف طن.

ويعادل الدولار الأمريكي الواحد نحو 3500 ليرة سورية.

وكان وزير الاقتصاد السوري سامر الخليل أعلن الشهر الماضي إقرار الحكومة المشروع مع الشركة الإماراتية، مشيراً إلى أن الاتفاق يُشكل ”باكورة“ عن رغبة الشركات للاستثمار في سوريا.

وفي بداية الشهر الماضي، بحث وزيرا الاقتصاد السوري والإماراتي خلال لقاء على هامش معرض ”إكسبو دبي“ العلاقات الاقتصادية وضمنها الاتفاق على إعادة تشكيل وتفعيل مجلس رجال الأعمال السوري الإماراتي بهدف تشجيع التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

وأعلن وزير الاقتصاد الإماراتي عبدالله بن طوق حينها أنّ 14 في المئة هي حصّة الإمارات من تجارة سوريا الخارجية.

وحدّد حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين بمليار درهم (أكثر من 272 مليون دولار) خلال النصف الأول من العام 2021.

واستنزفت سنوات الحرب قطاعي الطاقة والكهرباء مع خروج أبرز حقول النفط والغاز عن سيطرة الحكومة السورية من جهة، وتضرّر محطات توليد وأنابيب في المعارك من جهة أخرى. وتحول العقوبات الاقتصادية على دمشق دون وصول بواخر النفط بشكل منتظم إلى سوريا.

وبحسب ما أعلن وزير الاقتصاد الشهر الماضي، بلغت قيمة خسائر قطاع الطاقة خلال سنوات الحرب نحو ”مئة مليار دولار كأضرار مباشرة وغير مباشرة“ في حصيلة ”غير نهائية“.

وكان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، زار العاصمة السورية دمشق، هذا الأسبوع والتقى الرئيس السوري بشار الأسد في زيارة رسمية تعد الأولى لمسؤول إماراتي رفيع منذ العام 2011.