النفط يستقر بعد تراجع بفعل مخاوف من الإفراج عن الاحتياطيات الأمريكية

استقرت أسعار النفط، اليوم الخميس، بعدما تراجعت في الجلسة السابقة، بفعل مخاوف إزاء احتمال أن يؤدي ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية، المدفوع بتكاليف الطاقة المتزايدة، إلى إفراج الحكومة عن مزيد من مخزونات الخام الإستراتيجية لدفع الأسعار للانخفاض.

وتراجعت في هذا الإطار العقود الآجلة لـ“خام برنت“، يوم الأربعاء، 2.5%، بينما هبطت العقود الآجلة لـ“خام غرب تكساس“ الوسيط الأمريكي 3.3%، بعد تقارير عن ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية، بأسرع وتيرة في 30 عاما.

بينما دفع هذا بالدولار للصعود وزيادة مخزونات الخام في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، بعدما أفرجت الحكومة عن بعض الاحتياطيات الإستراتيجية.

وبحلول الساعة الـ0156 بتوقيت ”غرينتش“، ارتفعت العقود الآجلة لـ“خام برنت“ 18 سنتا للبرميل، بما يعادل 0.2%، إلى 82.82 دولار للبرميل، في حين صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي 17 سنتا للبرميل، بما يعادل 0.2% أيضا، إلى 81.51 دولار.

وأظهرت بيانات، الأربعاء، ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة الأمريكية، 6.2% على أساس سنوي.

كما ارتفع الدولار بفضل توقعات لأن تؤدي تحركات البيت الأبيض ومجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، بهدف كبح أرتفاع الأسعار، إلى ارتفاع أسعار الفائدة وتشديد السياسة النقدية.

وعادة ما يتم تداول الدولار في تناسب عكسي مع النفط ومشتقاته.

وقال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إنه طلب من المجلس الاقتصادي الوطني الأمريكي، العمل على خفض تكاليف الطاقة، كما طلب من لجنة التجارة الاتحادية الأمريكية، التصدي للتلاعب بالسوق في قطاع الطاقة لعكس التضخم.

وقد تشمل جهود خفض تكاليف الطاقة، الإفراج عن مزيد من الخام من الاحتياطي البترولي الإستراتيجي الأمريكي.

وقال محللون في بنك ”إيه.إن.زد“ في مذكرة، اليوم الخميس ”زادت الولايات المتحدة الأمريكية _أيضا_ الضغوط على أسواق النفط، مع طلب الرئيس جون بايدن، من مستشاريه الاقتصاديين، البحث عن سبل لخفض أسعار الطاقة“.

فيما ارتفعت مخزونات الخام في الولايات المتحدة الأمريكية، مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الخامس من تشرين الثاني/ نوفمبر، مقارنة مع توقعات المحللين بزيادة قدرها 2.1 مليون برميل.

وأفرجت البلاد عن 3.1 مليون برميل من الاحتياطي البترولي الإستراتيجي، وهي أكبر كمية منذ شهر تموز/ يوليو 2017.