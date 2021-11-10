في اتصال هاتفي مع جونسون.. ولي العهد السعودي: ملتزمون بتعزيز استقرار أسواق الطاقة

أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، التزام بلاده بتعزيز أمن واستقرار أسواق الطاقة العالمية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الأربعاء، أن الأمير محمد بن سلمان تلقى اتصالا هاتفيا، من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تناول عددا من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

وأشاد رئيس الوزراء البريطاني، وفق الوكالة الرسمية، بإعلان ولي العهد السعودي عزم المملكة استهداف الوصول للحياد الصفري في عام 2060.

وأشارت ”واس“ إلى أن الأمير محمد بن سلمان أكد خلال الاتصال ”التزام المملكة بتعزيز أمن واستقرار أسواق الطاقة العالمية في ظل توفر التقنيات الآمنة لإدارة وتخفيض الانبعاثات الكربونية“.

وكانت السعودية تعهدت بتحقيق الحياد الكربوني بحلول العام 2060.

واليوم الأربعاء، قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، خلال قمة الأمم المتحدة للمناخ في أسكتلندا، إن الجهود الدولية لمكافحة تغير المناخ يجب ألا تقوض أمن الطاقة العالمي أو تتجنب أي مصدر معين للطاقة.

ونفى الوزير السعودي أن تكون المملكة تسعى لتعطيل المحادثات الدولية بهذا الخصوص.

وجاءت التصريحات الصادرة عن السعودية، أكبر منتج للنفط بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، في الوقت الذي تستضيف فيه بريطانيا قمة الأمم المتحدة للمناخ المنعقدة في أسكتلندا، والتي تدفع نحو الحصول على تعهدات طموحة من زعماء العالم لخفض الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري، خاصة من النفط والفحم والغاز.

وقال الوزير السعودي خلال القمة إنه ”من الحتمي أن نُقر بتنوع الحلول المناخية وأهمية خفض الانبعاثات حسب المنصوص عليه في اتفاق باريس دون أي انحياز، سواء مع أو ضد، أي مصدر للطاقة“.

وأضاف أن المفاوضين يجب أن يكونوا ”واعين بالظروف الخاصة للدول الأقل نموا“ والتي يعارض بعضها دعوات لاتخاذ خطوات واسعة باتجاه الابتعاد عن الوقود الأحفوري بسبب الكلفة الاقتصادية لذلك.

وقال إنه ”يتعين علينا أن نعمل معا لمساعدة هذه الدول على تخفيف أثر سياسات تغير المناخ دون أن يأتي ذلك على حساب التنمية المستدامة لهذه الدول“.

وأبلغ عدة مسؤولين شاركوا في محادثات غلاسكو ”رويترز“، بأن السعودية تعرقل التقدم في المفاوضات الهادفة للتوصل إلى اتفاق قوي، عبر سبل منها أساليب التأجيل الإجرائية.

ورد الأمير عبد العزيز على ذلك بالقول إن ”ما تسمعونه إنما هو ادعاء زائف وغش وكذب“.