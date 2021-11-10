وزير الطاقة السعودي: الجهود الدولية لمكافحة تغير المناخ يجب ألا تقوض أمن الطاقة العالمي

قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود، بقمة الأمم المتحدة للمناخ في أسكتلندا اليوم الأربعاء، إن الجهود الدولية لمكافحة تغير المناخ يجب ألا تقوض أمن الطاقة العالمي أو تتجنب أي مصدر معين للطاقة.

ونفى الوزير السعودي أن تكون المملكة تسعى لتعطيل المحادثات الدولية بهذا الخصوص.

وجاءت التصريحات الصادرة عن السعودية، أكبر منتج للنفط بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، في الوقت الذي تستضيف فيه بريطانيا قمة الأمم المتحدة للمناخ المنعقدة في أسكتلندا والتي تدفع نحو الحصول على تعهدات طموحة من زعماء العالم لخفض الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري، خاصة من النفط والفحم والغاز.

وقال الوزير السعودي خلال القمة إنه ”من الحتمي أن نُقر بتنوع الحلول المناخية وأهمية خفض الانبعاثات حسب المنصوص عليه في اتفاق باريس دون أي انحياز، سواء مع أو ضد، أي مصدر للطاقة“.

وأضاف أن المفاوضين يجب أن يكونوا ”واعين بالظروف الخاصة للدول الأقل نموا“ والتي يعارض بعضها دعوات لاتخاذ خطوات واسعة باتجاه الابتعاد عن الوقود الأحفوري بسبب الكلفة الاقتصادية لذلك.

وقال إنه ”يتعين علينا أن نعمل معا لمساعدة هذه الدول على تخفيف أثر سياسات تغير المناخ دون أن يأتي ذلك على حساب التنمية المستدامة لهذه الدول“.

وأبلغ عدة مسؤولين شاركوا في محادثات غلاسكو ”رويترز“، بأن السعودية تعرقل التقدم في المفاوضات الهادفة للتوصل إلى اتفاق قوي، عبر سبل منها أساليب التأجيل الإجرائية.

ورد الأمير عبد العزيز على ذلك بالقول ”ما تسمعونه إنما هو ادعاء زائف وغش وكذب“.

وعندما سألته ”رويترز“ عن ما إذا كان يتفق مع الرأي القائل بأن الوقود الأحفوري هو المحرك الرئيس لتغير المناخ، فقال ”لا، أعتقد أن ثمة طريقا جيدا للمضي قدما. ينبغي لنا استخدام جميع الموارد ما دمنا نحتشد حول التخفيف (من أثر تغير المناخ)“.

يشار إلى أن المملكة العربية السعودية تعهدت باستثمار أكثر من مليار دولار في مبادرات بيئية جديدة؛ لمكافحة تغير المناخ.

وتشمل هذه الاستثمارات تأسيس صندوق استثمار في حلول تقنيات الاقتصاد الدائري للكربون في المنطقة، ومبادرة عالمية للمساهمة بتقديم حلول للوقود النظيف لملايين الفقراء حول العالم.