النفط يصعد بفعل انخفاض مفاجئ في مخزونات الخام الأمريكية

صعدت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، مواصلة مكاسب قوية سجلتها في الجلسة السابقة، بعدما كشفت بيانات بالقطاع أن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت على نحو غير متوقع في الأسبوع الماضي، مع بدء تعافي الطلب على السفر في المدى القصير، في ظل تخفيف قيود مكافحة جائحة كورونا.

وبحلول الساعة الـ0732 بتوقيت غرينتش، زادت العقود الآجلة لخام برنت 44 سنتا أو 0.5% إلى 85.22 دولار للبرميل.

وكانت العقود الآجلة لخام برنت سجلت زيادة بنسبة 1.6% أمس الثلاثاء، وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 16 سنتا أو 0.2% إلى 84.31 دولار للبرميل، إضافة إلى زيادتها 2.7% أمس الثلاثاء.

ولامس الخامان أعلى مستوياتهما في أسبوعين في وقت مبكر من الجلسة اليوم الأربعاء، بدعم من نقص مخزونات النفط العالمية في الأشهر الماضية، في حين عززت أحدث بيانات من معهد البترول الأمريكي التوقعات بأن الإمدادات ستظل محدودة.

وذكرت مصادر في السوق أن بيانات معهد البترول الأمريكي كشفت تراجع مخزونات الخام الأمريكية 2.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر مقابل توقعات محللين في استطلاع بزيادة المخزونات 2.1 مليون برميل.

وتواصل مجموعة المنتجين في ”أوبك +“ ضخ زيادات إنتاجية شهرية محدودة بنحو 400 ألف برميل يوميا، وهو المستوى المتفق عليه منذ تموز/يوليو الماضي وتم تمديد العمل به إلى كانون الأول/ ديسمبر المقبل، على الرغم من دعوات المستهلكين إلى مزيد من الإمدادات النفطية، وفق ما أوردته صحيفة الاقتصادية.

وكانت أعمال الاجتماع الوزاري الـ22 لوزراء الطاقة والنفط في تحالف منظمة الدول المصدرة للبترول ”أوبك“ والمنتجين المستقلين، المعروف باسم ”أوبك+“، انطلقت الخميس الماضي عبر الفيديو، لاستعراض تطورات وضع السوق النفطية وتحديد مستويات إنتاج كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

من جانبه، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن إدارته لديها أدوات للتعامل مع أسعار النفط المرتفعة بعد أن رفضت ”أوبك+“ مطالبات المنتجين ضخ مزيد من الخام، وفق موقع ”آر تي“.

وأجاب بايدن عن سؤال صحفي في البيت الأبيض حول ما إذا كان سيأذن بالبيع من الاحتياطي النفطي الإستراتيجي الأمريكي، قائلا ”هناك عدد كبير من الأدوات الأخرى التي يجب أن نستخدمها مع دول أخرى في الوقت المناسب“.

وحث الدول الرئيسة المنتجة للطاقة في مجموعة العشرين التي لديها طاقة فائضة على زيادة الإنتاج لضمان انتعاش اقتصادي عالمي أقوى، وفق الموقع ذاته.