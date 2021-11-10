بيانات: ناقلة احتجزتها إيران الشهر الماضي تدخل خليج عُمان

أظهرت بيانات ريفينيتيف لتتبع السفن اليوم الأربعاء أن ناقلة نفط ترفع علم فيتنام وقال مسؤولون أمريكيون إن إيران احتجزتها الشهر الماضي غادرت إيران ودخلت خليج عُمان.

وقال مسؤول إيراني في بندر عباس لرويترز إن الناقلة غادرت إيران في وقت متأخر يوم الثلاثاء ”بعد تفريغ شحنتها النفطية“، ولم يذكر أي تفاصيل عن الطاقم.

وكشفت بيانات ريفينيتيف لتتبع السفن أن السفينة كانت بالقرب من بندر عباس يوم الثلاثاء لكن تم تسجيل رسوها في وقت مبكر من اليوم الأربعاء قبالة سواحل عُمان والإمارات في خليج عمان. ولم يتم تسجيل أي وجهة للسفينة.

وقال الحرس الثوري الإيراني قبل أسبوع إنه أحبط محاولة للولايات المتحدة لاحتجاز ناقلة تحمل شحنة من النفط الإيراني في بحر عُمان. ونفت الولايات المتحدة ذلك قائلة إن القوات الإيرانية احتجزت ناقلة ترفع العلم الفيتنامي في أواخر أكتوبر تشرين الأول.

ولم يتسن الحصول على تعليق من وزارتي خارجية إيران وفيتنام.

وأعلنت وزارة الخارجية الفيتنامية، الخميس الماضي، أنها ”تجري محادثات مع السلطات الإيرانية، بشأن احتجاز ناقلة النفط التابعة لدولتها“، وأن ”26 بحارا كانوا على متن الناقلة، يتمتعون بصحة جيدة“، وفق ما أوردته وكالة ”رويترز“.

وصرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، فام تو هانج، في مؤتمر صحفي اعتيادي، أن ”وزارة الشؤون الخارجية أجرت محادثات مع السفارة الإيرانية في هانوي، كما أجرت السفارة الفيتنامية في إيران محادثات مع السلطات الإيرانية للتحقق من المعلومات وتسوية الحادث لضمان سلامة المواطنين الفيتناميين وتلقيهم المعاملة الإنسانية“.

وكانت السلطات الإيرانية قد احتجزت ناقلة نفط ترفع العلم الفيتنامي في خليج عمان، الشهر الماضي، وفقا لمسؤولَين أمريكيينِ تحدثا لوكالة ”أسوشيتيد برس“، أمس الأربعاء، فيما أكد مسؤول أمريكي آخر، لمجلة ”نيوزويك“، وقوع الحادث، مبينا أن القوات الأمريكية ”راقبته، ولم تدخل في مواجهة مع الحرس الثوري“.

وذكرت الوكالة أن ”الناقلة رست في ميناء بندر عباس، فيما لا يزال الدافع وراء الاحتجاز غير واضح“،