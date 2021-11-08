الإمارات: عدم كفاية الاستثمارات يمكن أن يرفع أسعار النفط والغاز

قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، اليوم الاثنين، إن عدم كفاية الاستثمارات في صناعة النفط والغاز الطبيعي يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة.

وأضاف في مؤتمر (أسبوع النفط الأفريقي) بدبي إن النفط والغاز لازمان لضمان إمداداتٍ مِن الطاقة يمكن التعويل عليها خلال فترة الانتقال اللازمة لتنفيذ مشروعات لا تنتج عنها انبعاثات كربونية.

وأوضح أن الإمارات مستعدة للاستثمار في مشروعات الطاقة الشمسية والرياح بأفريقيا، وترى إمكانية في تطوير الهيدروجين كمصدر للطاقة.

وكانت الإمارات أعلنت في أكتوبر/ تشرين الأول خطة للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول 2050، وخصصت استثمارات تبلغ 600 مليار درهم (163 مليار دولار) في الطاقة المتجددة.