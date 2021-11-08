النفط يصعد بعد رفع أرامكو سعر بيع الخام

ارتفعت أسعار النفط يوم الاثنين بعد أن رفعت شركة إنتاج النفط السعودية المملوكة للدولة أرامكو سعر البيع الرسمي لخامها، ما يشير إلى أن الطلب لا يزال قويا في وقت تشح فيه الإمدادات.

وارتفع خام برنت 90 سنتا بما يعادل 1.1 بالمئة إلى 83.64 دولار للبرميل بعد انخفاضه بنحو اثنين بالمئة الأسبوع الماضي. وزاد الخام الأمريكي 87 سنتا أو 1.1 بالمئة إلى 82.14 دولار بعد أن انخفض ثلاثة بالمئة تقريبا الأسبوع الماضي.

رفعت أرامكو في وقت متأخر من يوم الجمعة سعر البيع الرسمي لشهر ديسمبر/ كانون الأول لمشتري خامها العربي الخفيف في آسيا إلى 2.70 دولار للبرميل فوق متوسط عمان/دبي، بارتفاع 1.40 دولار عن الشهر الجاري.

وقالت إيه.إن.زد ريسيرش في مذكرة إن خطوة أرامكو تشير إلى أن ”الطلب لا يزال قويا“، وذلك في الوقت الذي يواصل فيه المنتج العضو بأوبك ومصدرو نفط رئيسيون آخرون كبح الإمدادات.

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاء بينهم روسيا، في إطار مجموعة أوبك+، الأسبوع الماضي، على التمسك بخطتهم لزيادة إنتاج النفط 400 ألف برميل يوميا اعتبارا من ديسمبر كانون الأول.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد دعا أوبك+ لإنتاج المزيد من النفط لكبح ارتفاع الأسعار، وقال يوم السبت إن إدارته لديها ”أدوات أخرى“ للتعامل مع ارتفاع أسعار الخام.

في غضون ذلك، تراجعت واردات الصين من النفط في أكتوبر تشرين الأول إلى أدنى مستوياتها في ثلاث سنوات، إذ أحجمت شركات تكرير كبرى مملوكة للدولة عن الشراء بسبب ارتفاع الأسعار، في حين كانت شركات التكرير المستقلة مقيدة بحصص محدودة للاستيراد.

وارتفعت أسعار النفط أكثر من 1%، الجمعة، لتعوض بعض خسائرها، بعدما رفضت أوبك وحلفاؤها ”أوبك+“ دعوة أمريكية لزيادة الإمدادات، واتفقت على التمسك بخطط لعودة تدريجية للإنتاج الذي توقف بسبب الجائحة.

وارتفع خام برنت 82 سنتا بما يعادل أكثر بقليل من 1% إلى 81.36 دولار للبرميل في حوالي الساعة 0146 بتوقيت غرينتش، بعدما خسر حوالي 2% يوم الخميس.

واتفقت ”أوبك+“ في اجتماع يوم الخميس، على التمسك بخطط زيادة إنتاج النفط 400 ألف برميل يوميا من ديسمبر/ كانون الأول، متجاهلة دعوة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى زيادة الإمدادات لكبح ارتفاع الأسعار.

وكانت أسعار النفط هبطت بما يزيد عن 3% أثناء التعاملات، يوم الأربعاء، بعد أن سجلت مخزونات الخام الأمريكية زيادة أكبر من المتوقع الأسبوع الماضي، حتى مع تراجع مخزونات البنزين إلى أدنى مستوى في 4 أعوام في أكبر مستهلك بالعالم.