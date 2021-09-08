أزمة طاقة خانقة في العراق جراء تراجع إمدادات الغاز من إيران

يعيش العراقيون على وقع أزمة خانقة في إمدادات الطاقة، تصاعدت حدتها خلال اليومين الماضيين، إثر انخفاض كميات الغاز المستوردة من إيران، دون الإعلان عن الأسباب الحقيقية وراء ذلك.

ويعتمد العراق على الغاز المستورد من إيران؛ من أجل تشغيل محطات توليد الكهرباء في جنوب الدولة، حيث تستورد البلاد ما بين 1.5 إلى 1.8 مليار قدم مكعب من الغاز الإيراني يومياً.

وقالت وزارة الكهرباء العراقية، الأربعاء، إن المنظومة الوطنية ”تعرضت لمشكلة تراجع إمدادات الغاز الإيراني الموردة لمحطات الإنتاج في المناطق الوسطى، من 20 مليون متر مكعب إلى 12 مليون متر مكعب“.

وأضافت الوزارة: ”الكميات المستوردة من إيران توقفت بالكامل عن المناطق الجنوبية، الأمر الذي أدى إلى خسارة قرابة 5000 ميغاواط من الطاقة، لتتكرر نفس الأزمة للمرة الثانية بعد مضي أسبوع واحد فقط من الأزمة السابقة“.

وتابعت الوزارة: ”لتلافي النقص الحاصل في كمية الوقود المشغل للمحطات أجريت اتصالات عاجلة مع وزارة النفط لتعويض ما فقدته المنظومة من الغاز للحد من الخسائر المحتملة، بالتزامن مع الاتصالات الدبلوماسية والرسائل الحكومية الموجهة لوزارة الطاقة الإيرانية لحل المسائل العالقة بهذا الخصوص“.

ويصل الغاز الإيراني إلى العراق عبر خطي أنابيب يصلان إلى 4 محطات لتوليد الكهرباء في البصرة والسماوة والناصرية وديالى، وقد تراجع إنتاج هذه المحطات بشدة.

وقال مسؤول في وزارة الكهرباء العراقية: ”توقف تدفق الغاز الإيراني إلى العراق لم تُعرف أسبابه لغاية الآن، ونحن على تواصل مع المسؤولين الإيرانيين، وسفارة طهران لدى بغداد، بشأن هذا الخلل.. هذا التوقف هو الثاني خلال أيام، وتسبب بضغط كبير وضجر في الشارع العراقي“.

وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه في حديث لـ“إرم نيوز“: ”المستحقات المالية تم دفع بعضها، وهناك تسوية واتفاق بشأن المتبقي، حيث تم الانتهاء من اعتماد آلية جديدة للتسديد بما يتلاءم مع مسألة العقوبات الأميركية، لكننا رغم ذلك لا نعرف سبب هذا التوقف.. في الحقيقة هناك تلاعب بوضع العراق وانتهاك للقوانين المنظمة لعلاقة البلدين“.

ووقع العراق، الاثنين الماضي، عقداً ضخماً مع شركة توتال الفرنسية، تضمن إنشاء مجمع غاز بسعة 600 مليون قدم مربع قياسي؛ لغرض استثمار الغاز المحروق من حقول النفط، ما سيؤدي إلى تقليل استيراد الغاز من دول الجوار.

وقال المحلل الاقتصادي سرمد الشمري: ”مسألة توقف إمدادات النفط من إيران يجب أن تتم بعلم الطرفين وبشفافية تامة، مع الابتعاد قدر الإمكان عن التنافس السياسي، وإبعاد الأبعاد غير الاقتصادية عن هذا الملف، خاصة وأنه يمس حياة المواطنين العراقيين بشكل مباشر“.

وأضاف الشمري، في تصريح لـ“إرم نيوز“: ”العراق يحتاج على الأقل خمس سنوات للاستغناء عن الغاز الإيراني، وهذا هو المأزق، لذلك شكلت المشروعات التي أعلنت عنها حكومة الكاظمي مع شركة مصدر الإماراتية، وكذلك توتال الفرنسية، بارقة أمل في إمكانية الانعتاق من الغاز الإيراني، وما يمثله من ورطة للعراق“.