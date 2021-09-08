الأردن يستضيف اجتماعا وزاريا عربيا لبحث تزويد لبنان بالطاقة

استضافت العاصمة الأردنية عمان، الأربعاء، لقاء رباعيًا، جمع وزراء الطاقة في الأردن ولبنان ومصر وسوريا، لمساعدة لبنان في الحصول على إمدادات الطاقة.

وقالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، هالة زواتي، بمؤتمر صحفي عقد على هامش الاجتماع الوزراي، إن كل بلد عربي سيكون مسؤولًا عن التكلفة المطلوبة لضمان نقل الغاز إلى لبنان.

وأعرب وزير البترول المصري، طارق الملا، الأربعاء، عن أمله بتصدير الغاز إلى لبنان في أقرب وقت ممكن، مؤكدًا أن هناك حاجة لفحص البنية التحتية لنقل الغاز من أجل تزويد لبنان بالإمدادات.

من ناحيته، قال وزير الطاقة اللبناني، ريمون غجر، نأمل في الحصول على ما يكفي من الغاز المصري لتوليد 450 ميغاوات من الكهرباء، مبينًا أن بلاده تعمل مع البنك الدولي لتأمين الحصول على تمويل لإمدادات الطاقة، بينما أكد وزير الطاقة السوري بسام طعمة، تشغيل شبكة الغاز السورية، لضمان نقل الغاز المصري إلى لبنان.

وكانت زواتي أعلنت خلال مؤتمر صحفي سابق، عن عقد اجتماع بشأن تصدير الكهرباء الأردنية إلى لبنان، لوضع خطة عمل لإعداد الاتفاقيات والتأكد من جاهزية البنية التحتية.

ووصفت مصادر مطلعة، اجتماع الوزراء في عمان، بأنه ”تنسيقي بحت، وسيتناول إمكانية نقل الغاز عبر الأنابيب، والكلف المتوقعة للمشروع، وإمكانية تنفيذه على أرض الواقع، ضمن الإطار العربي لدعم لبنان اقتصاديًا، خاصة فيما يتعلق بالتزود بالطاقة“.

ورحبت دمشق، السبت الماضي، بـ“طلب لبنان تمرير الغاز والطاقة الكهربائية من مصر والأردن عبر أراضيها، وأبدت استعدادًا لتلبيته للتخفيف من وطأة أزمة طاقة يعانيها لبنان منذ أشهر“.

فيما أبدى الأردن استعداده لتقديم كل الدعم الممكن للبنان، وتزويده بالطاقة الكهربائية من الشبكة الأردنية، وإيصال الغاز المصري عبر الأردن وسوريا إلى لبنان، بينما أعلنت الرئاسة اللبنانية الشهر الماضي، عن مساعدة أميركية لتوفير الكهرباء في لبنان، من خلال خطة تشمل الأردن ومصر والبنك الدولي وسوريا.

ويشهد لبنان منذ أشهر شحًا في المحروقات، ينعكس على مختلف القطاعات، بما يشمل المستشفيات والأفران والاتصالات والمواد الغذائية، وذلك على وقع أزمة اقتصادية تتفاقم منذ عامين، وصنّفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ 1850.