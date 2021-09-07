تباين أسعار النفط والمخاوف من تباطؤ الطلب تضغط على المعنويات

تباينت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، مع اقتناص بعض المستثمرين للصفقات بأسعار منخفضة عقب خسائر في الآونة الأخيرة، بينما أثار خفض السعودية الكبير لأسعار البيع للعملاء في آسيا مخاوف بشأن تباطؤ الطلب وضغط على المعنويات.

وارتفع خام برنت في العقود الآجلة لشهر نوفمبر تشرين الثاني 35 سنتا، ما يوازي 0.5 % إلى 72.57 دولار للبرميل، بحلول الساعة 06:54 بتوقيت غرينتش، بعدما هبط 39 سنتا يوم الاثنين.

ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أكتوبر/ تشرين الأول إلى 69.16 دولار للبرميل بانخفاض 13 سنتا، ما يعادل 0.2 % عن إغلاق يوم الجمعة.

ولا يوجد سعر تسوية لأمس الاثنين نظرا لعطلة عيد العمال في الولايات المتحدة.

وأبلغت شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو العملاء في آسيا يوم الأحد أنها ستخفض سعر البيع الرسمي لشهر أكتوبر/ تشرين الأول لجميع الخامات التي تباع لآسيا دولارا واحدا على الأقل للبرميل.

والخفض الكبير للأسعار دليل على أن الاستهلاك في أكبر منطقة مستوردة للخام في العالم لا يزال ضعيفا، في حين تلقي إغلاقات في أرجاء آسيا لمكافحة سلالة دلتا بظلالها على التوقعات الاقتصادية.

كما تستوعب الأسواق قرار منظمة أوبك وحلفائها في مجموعة أوبك +، رفع الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميا في كل شهر من أغسطس/ آب إلى ديسمبر/ كانون الأول.