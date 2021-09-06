"توتال إينيرجيز": قيمة عقد الاستثمار الجديد في العراق تبلغ 10 مليارات دولار

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

رحبت مجموعة ”توتال إينيرجيز“ الفرنسية، اليوم الاثنين، بـ ”عودتها من الباب العريض“ إلى العراق باستثمارات تقدر بنحو عشرة مليارات دولار، غداة توقيع عقد قدرت الحكومة العراقية قيمته بـ27 مليار دولار.

وكان الرئيس التنفيذي للمجموعة باتريك بوياني في بغداد الأحد للتوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاق مع الحكومة الذي يفترض أن يستمر 25 عاما.

وتستثمر مجموعة ”توتال إينيرجيز“ الفرنسية في مجال الغاز والنفط، وفي استغلال الطاقة الشمسية.

وتهدف الاتفاقية مع العراق إلى تقليص الاعتماد على الطاقة الأحفورية، على ما أفاد به وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار إسماعيل، في وقت سابق.

وينتج العراق حاليا 16 ألف ميغاواط من الكهرباء، وهذا أقل بكثير من حاجته المقدرة بـ24 ألف ميغاواط التي تصل إلى 30 ألفا في فصل الصيف، فيما قد يتضاعف عدد سكانه بحلول عام 2050؛ ما يعني ازدياد استهلاكه للطاقة، وفق الأمم المتحدة.

وتشهد البلاد انقطاعات متكررة للكهرباء، لا سيما خلال الصيف الحارق حين تتجاوز الحرارة خمسين درجة. ويقول المسؤولون العراقيون، إن ذلك يرجع للنقص في الاستثمارات، وتهالك الشبكة مع انخفاض أسعار النفط الذي يمثّل 90% من عائدات البلاد.

وكانت مصادر في الوزارة أفادت لوكالة ”فرانس برس“ بأن العقد مع المجموعة الفرنسية هو ”من أضخم العقود في قطاع النفط“ العراقي، وينطوي على أربعة محاور.

ويهدف أحد المشاريع إلى تنمية استغلال الطاقة الشمسية المتوافرة بشدة في هذا البلد الذي يغلب على مناخه الطابع الصحراوي. ووفق المصدر، يفترض أن يؤمن المشروع إنتاح ألف ميغاواط، ما يساوي الطاقة المولدة من مفاعل نووي، عبر الطاقة الشمسية.

ويشمل اتفاق توتال وبغداد ثلاثة مشاريع في قطاع الطاقة الأحفورية، التي تراجع إنتاجها جراء تهالك البنى التحتية، وتسرب الطاقة خلال استخراج النفط والغاز من تحت الأرض.

ويشمل المحور الأول ”مد أنبوب ماء البحر، وهو مهم لإدامة وإنتاج الحقول النفطية، يزود الحقول النفطية بماء البحر“ الذي يعتبر عاملا أساسيا في استخراج النفط.

والمشروع الآخر هو ”استثمار الغاز من الحقول التي تقع خارج شركة غاز البصرة… بمجموع كلي يصل إلى 600 مليون قدم مكعبة قياسية باليوم“.

أما المشروع الثالث، فيشمل تطوير حقل أرطاوي النفطي في جنوب البلاد، وزيادة الإنتاج منه. وقالت المصادر، إن ”العراق لن يدفع أي شيء، فهذه تكاليف مستردة، بعد تشغيل المشاريع“.