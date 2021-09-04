مهندسو نفط في ليبيا: التهديد بوقف الصادرات‎‎ لم يؤثر على الإنتاج

قال مهندسون في مرفأي النفط الليبيين، السدرة، والزويتينة، اليوم السبت، إن مستويات الإنتاج عادية رغم إعلان جماعة تطلق على نفسها اسم ”سكان منطقة الهلال النفطي“ أنها تمنع الصادرات.

وقالت الجماعة في رسالة بالفيديو من أمام منشأة نفطية إن من بين مطالبها أن يترك رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله منصبه.

وقلص إيقاف الإنتاج النفطي أو التصدير إنتاج ليبيا الطبيعي الذي يقدّر بنحو 1.3 مليون برميل يوميًا في حقول أو موانئ بعينها أحيانًا ولكن على نطاق أوسع أيضًا.

وكانت قوات متحالفة مع خليفة حفتر زعيم قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) قد أوقفت تصدير النفط لشهور، العام الماضي، وحرمت البلاد بشكل شبه كامل من المصدر الرئيس لإيراداتها.

وقال وزير النفط في الحكومة المؤقتة، الأسبوع الماضي، إنه أوقف ”صنع الله“ عن العمل في أحدث خطوة في نزاع للسيطرة على قطاع الطاقة، لكن ”صنع الله“ رفض الخطوة.

ويقوم ميناء الزويتينة بتصدير النفط الخام والغاز المسال، ويقع في خليج سرت على بعد 180 كلم جنوب غرب بنغازي.

وتبلغ السعة التخزينية لميناء الزويتينة النفطي حوالي: 6.5 مليون برميل نفط خام، و988 ألف برميل من النافتا، و240 ألف برميل من غاز البيوتان المسال، و270 ألف برميل من غاز البروبان المسال.

أما مرفأ السدرة، فيعد أحد أكبر موانئ تصدير النفط الليبي، ويقع على خليج سرت بالقرب من مرسى رأس لانوف.

وبمقدور مرفأ السدرة، استقبال ناقلات النفط العملاقة التي تصل حمولتها إلى 2 مليون برميل من النفط الخام، ويستخدم في التصدير عبر خطوط أنابيب لنقل النفط من الجنوب تصل مسافتها إلى نحو 1400 كم.

وفي 2014 صدت القوات الحكومية الليبية هجومًا مسلحًا قامت به ميليشيات ”فجر ليبيا“ و“درع مصراتة“ على ميناء السدرة النفطي في محاولة للسيطرة عليه.

وأدى الهجوم لدمار هائل، وتفجير 7 خزانات من أصل 19 خزانًا جراء قذائف صاروخية أطلقتها ميليشيات ”فجر ليبيا“ من زورق بحري باتجاه المرفأ ما أدى بشكل متتالٍ لحرائق بعدد من صهاريج تخزين النفط المعد للتصدير في أكبر موانئ ليبيا النفطية.