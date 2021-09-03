مسؤول إيراني: 20 مليون دولار يوميا كلفة انقطاع الغاز عن صناعة البتروكيماويات

قال مسؤول إيراني رفيع المستوى اليوم الجمعة إن قطع الغاز عن صناعة البتروكيماويات تكلف البلاد خسائر بقيمة 20 مليون دولار يوميا، محذرا من انقطاع الغاز خلال موسم الشتاء المقبل.

وأوضح نائب وزير النفط الإيراني، بهزاد محمدي، أن ”انقطاع الغاز عن صناعة البتروكيماويات كل يوم يقلل إنتاج المحاصيل ويقلل من إيرادات البلاد بمقدار 20 مليون دولار“.

وبين أن ”الدخل السنوي لصناعة البتروكيماويات الإيرانية يبلغ 21 مليار دولار، منها 14.7 مليار دولار تأتي من الصادرات“، مشيرًا إلى أن ”50%من المنتجات البتروكيماوية الإيرانية يتم إنتاجها وتصديرها في حقل بارس الجنوبي“.

وأضاف محمدي، حسب ما نقلت عنه الوكالة الرسمية ”إيرنا“، أن ”الطاقة الإنتاجية للمنتجات البتروكيماوية تزداد سنويًا، وستصل في عام 2025 من 90 مليون إلى 136 مليون طن، كما سترتفع عائدات ذلك من 21 مليار دولار حاليًا إلى حوالي 37 مليار دولار“.

وحقل بارس الجنوبي هو حقل غاز طبيعي يقع في الخليج العربي، تتقاسمه قطر وإيران، ويعد أكبر حقل غاز في العالم.

ويتم تزويد نصف البتروكيماويات في إيران بالغاز، وتستخدم صناعة البتروكيماويات الغاز أيضًا كوقود.

وفي السنوات الماضية، واجهت إيران عجزًا حادًا في الغاز خلال فصل الشتاء، لكن العام الماضي بدأ عجز الغاز الإيراني في الخريف، ما يدفع الحكومة الإيرانية إلى قطع الغاز عن مصانع البتروكيماويات ومصانع الإسمنت ومحطات الطاقة.

ووفقًا لمركز الأبحاث التابع للبرلمان الإيراني، استخدمت الحكومة العام الماضي 6 مليارات لتر من زيت الوقود شديد التلوث (زيت الوقود) في محطات توليد الكهرباء بسبب نقص الغاز، ما تسبب في تلوث شديد للهواء في المناطق الحضرية، كما أحرقت محطات الطاقة الإيرانية أيضًا حوالي 11 مليار لتر من الديزل العام الماضي.

ويعود عجز الغاز في المواسم الباردة إلى مضاعفة استهلاك الغاز المنزلي لتدفئة المنازل والمباني ثلاث مرات.

من جهة أخرى، قال مدير التوريد في شركة الغاز الإيرانية الوطنية، محمد رضا جولايي، في أبريل/نيسان الماضي، إنه من إجمالي 233 مليار متر مكعب من استهلاك الغاز الطبيعي العام الماضي، كان هناك 122 مليار متر مكعب للصناعات المنزلية والتجارية وغير الرئيسة، منها 24 مليار متر مكعب نصيب الصناعات الكبرى و66 مليار متر مكعب من الغاز لمحطات توليد الكهرباء.

وكانت إيران تصدر الغاز إلى العراق وتركيا وأذربيجان، لكنها في الفترة الأخيرة قلصت تصدير الغاز لبعض البلدان من بينها العراق بسبب النقص الحاصل لديها في توفير الغاز لمحطات الكهربائية.

وفي صيف العام الجاري، شهدت إيران احتجاجات شعبية ضد النظام والحكومة بسبب انقطاع التيار الكهربائي بشكل يومي عدة ساعات.

وفرضت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في يونيو/حزيران 2019 عقوبات استهدفت قطاع صناعة البتروكيماويات الإيرانية، وجاءت تلك العقوبات بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي في 2018 وتشديد العقوبات على طهران.