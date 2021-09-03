تباين أسعار النفط قبل تقرير الوظائف الأمريكية وتوقع مزيد من المكاسب

تباين أداء أسعار النفط يوم الجمعة، بعد ارتفاع قوي في الجلسة السابقة بفعل ضعف الدولار، وانخفاض المخزونات الأمريكية.

وتتجه أسعار النفط صوب تحقيق مكاسب متواضعة قبل تقرير شهري مرتقب بشدة للوظائف في الولايات المتحدة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 13 سنتا أو ما يعادل 0.2 بالمئة إلى 73.16 دولار للبرميل، بحلول الساعة (06:19) بتوقيت غرينتش.

بينما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، أربعة سنتات ما يعادل 0.1 بالمئة إلى 69.95 دولار للبرميل.

إلى ذلك، قفزت العقود الآجلة لخامي النفط القياسيين اثنين بالمئة أمس الخميس، لتضع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي على مسار الارتفاع 1.8 بالمئة في الأسبوع، بينما يتجه برنت صوب تحقيق مكسب أسبوعي بنسبة 0.6 بالمئة.

وقال ”ستيفن إينس“ الشريك الإداري لدى ”إس.بي.آي“ لإدارة الأصول إن التحرك النزولي لخام غرب تكساس الوسيط يرجع على الأرجح لقيام المتعاملين بالتخلص من انكشاف مراكزهم على السوق قبل تقرير الوظائف في القطاعات غير الزراعية الأمريكية لشهر آب/أغسطس .

وأشار ”إينس“ إلى أن ذلك يأتي بفعل مخاوف من أن تقرير الوظائف ربما يأتي أضعف من متوسط التوقعات.

لكن بعض المحللين يرون مجالا لتحقيق سعر النفط المزيد من المكاسب في ظل شح إمدادات الخام ومؤشرات على تعافي الطلب على الوقود.

وقال ”إدوارد مويا“ كبير محللي السوق لدى أواندا، إنه ”في ظل أن سوق النفط ستظل تسجل عجزا قويا لبقية العام“.

وأضاف ”مويا“: ”يبدو أن النفط مهيأ للارتفاع أكثر في الوقت الذي تبعث فيه أوبك+ بإشارات عن الانضباط في تقليص التخفيضات، وتواصل المخزونات الأمريكية الهبوط“.

وتأتي زيادة الأسعار هذا الأسبوع أيضا في ظل انخفاض الدولار الأمريكي، مما يقلص تكلفة النفط لحائزي بقية العملات ومع تداعيات الإعصار أيدا.

وما زال إنتاج نحو 1.7 مليون برميل يوميا من النفط متوقفا في خليج المكسيك بالولايات المتحدة، إذ تبطئ الأضرار التي لحقت بمناطق هبوط وإقلاع طائرات الهليكوبتر ومستودعات الوقود عودة الأطقم إلى المنصات البحرية، وفقا لما قالته مصادر لوكالة ”رويترز“.

ومما يقلص تأثير الإمدادات، أن الطلب على النفط مكبوح في ظل استمرار انقطاعات الكهرباء، والتي تبطئ إعادة فتح مصافي التكرير التي أغلقت في لويزيانا.