الذراع التجارية لأدنوك تحصل على تسهيل ائتمان 1.2 مليار دولار

قالت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، اليوم الخميس، إن ذراعها التجارية أتمت تسهيلاً ائتمانياً قيمته 1.2 مليار دولار مع مجموعة من سبعة بنوك محلية ودولية.

وقالت أدنوك، في منشور على (لينكد.إن)، إن القرض سيستخدم لتمويل تدفقات تجارية لأدنوك للتجارة العالمية ونموها.

وأوضحت أن البنوك المشاركة في الصفقة هي ستاندرد تشارترد، وإتش.إس.بي.سي، وبنك أبوظبي التجاري، ودويتشه بنك، وسوسيتيه جنرال، وإس.إم.بي.سي، ويوني كريدت بنك.

وقالت شركة النفط الإماراتية إن تجاوز طلبات الاكتتاب للمعروض في أحدث تسهيل ائتماني يظهر الثقة في أدنوك للتجارة العالمية وهيكل المساهمة القوي فيها، وذلك دون الكشف عن حجم طلبات الاكتتاب في العملية.

وقال مارتين راترز، المدير المالي في أدنوك للتجارة العالمية على لينكد.إن، إن حجم طلبات الاكتتاب في العملية كان أكثر من مرتين نتيجة الاهتمام القوي من البنوك.

وأدنوك للتجارة العالمية هي مشروع مشترك بين أدنوك التي تملك 65% وإيني الإيطالية بحصة 20%، وأو.إم.في النمساوية بحصة 15%.

وتم إطلاقها في 2020 لتجارة المنتجات المكررة وتوريد اللقيم.

وبحسب موقع أدنوك على الإنترنت، فإنها ”تنشط في تجارة المنتجات المكررة والمشتقات البترولية، وتداول عقود النفط الخاصة بطرف ثالث“.

وقال راترز: ”بينما نواصل توسيع أنشطتنا في أسواق جديدة وفتح مكاتب جديدة في آسيا وأوروبا والولايات المتحدة، فإن لدينا الأنظمة والأفراد والتسهيلات الائتمانية المناسبة لتقديم خطة عمل طموحة“.

وفي سياق متصل، أعلنت أدنوك، الثلاثاء، توقيع اتفاقية امتياز ”تاريخية“ مع ائتلاف يضم أربع شركات باكستانية، للتنقيب عن النفط والغاز في المنطقة البحرية رقم 5، بأبوظبي.

ويضم الائتلاف الباكستاني شركة البترول الباكستانية المحدودة (بي بي إل)، وشركة ماري للبترول المحدودة (أم بي سي إل)، وشركة تنمية النفط والغاز المحدودة (أو جي دي سي إل)، والشركة الحكومية القابضة الخاصة المحدودة (جي إتش بي إل).

ويأتي حصول الائتلاف، الذي تقوده شركة بي بي إل، على حقوق استكشاف النفط والغاز في المنطقة المذكورة ضمن الجولة الثانية من المزايدات التنافسية التي أطلقتها أبوظبي ضمن استراتيجيتها لإصدار تراخيص لمناطق جديدة، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية (وام).