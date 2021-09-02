تقرير: تتبع السفن يكذب أنباء دخول إحدى ناقلات البنزين الإيراني للبنان المياه السورية

نفت وكالة ”تانكر تراكرز“ المتخصصة بتعقب حركة ناقلات النفط في المياه الدولية، عبر الأقمار الصناعية، اليوم الخميس، أن تكون ناقلة النفط الإيرانية المعدة لنقل الوقود إلى لبنان دخلت المياه السورية.

وكانت تقارير لبنانية محسوبة على حزب الله ، قالت إن إحدى ناقلات النفط الإيرانية المتجهة إلى لبنان دخلت المياه السورية.

وأشارت جريدة ”الأخبار“ اللبنانية إلى أن ”الباخرة الإيرانية المحملة بالديزل، التي أعلن الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله في ذكرى عاشوراء أنها انطلقت من إيران، وأن وجهة شحنتها الأخيرة ستكون لبنان، دخلت المياه الإقليمية السورية أمس“.

غلاف «الأخبار» اليوم: 2 أيلول

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وردّا على هذه الأنباء، قالت تانكر تراكرز إن الناقلة التي وصلت إلى سوريا قبل أيام كانت تحمل 730 ألف برميل من النفط، الخام الإيراني، وإنه ليس بنزينا.

وأضافت ”تانكر تراكرز“ أنه يتم تسليم النفط الخام الإيراني بضع مرات في الشهر لاحتياجات سوريا وليس احتياجات لبنان.

وكتبت الوكالة ”الناقلات الثلاث التي نتعقبها صحيحة“، مشيرة إلى الناقلات الثلاث التي كان تحدث عنها أمين عام حزب الله حسن نصرالله، مشيرة إلى أن الناقلة الأولى، التي غادرت بالفعل من إيران، لم تصل إلى قناة السويس عندما غردت جريدة الأخبار اللبنانية أنها دخلت المياه السورية.

أما الناقلة الثانية، فلم تكن غادرت إيران بعد، لكنها غادرت ميناءها، فيما كانت الناقلة الثالثة تغادر البلاد وقت النشر.

كانت صحيفة الجيروزاليم بوست الإسرائيلية، قالت اليوم الخميس إن خبر جريدة الأخبار اللبنانية عن وصول الناقلة الإيرانية إلى سوريا، إنْ صحّ فإنه ”سيكون ثمة تغيير كبير في اللعبة بالنسبة للبنان وحزب الله، الذي يهدف إلى الاستفادة من الوقود الإيراني الذي يتم شحنه“.