النفط يغلق مستقرًا مع تمسك أوبك+ بزيادات تدريجية في الإنتاج

استقرت أسعار النفط، الأربعاء، بعد أن اتفقت أوبك وحلفاؤها على التقيد بسياستهم الحالية لزيادات تدريجية في إنتاج الخام.

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول منخفضة 4 سنتات لتسجل عند التسوية 71.59 دولار للبرميل، في حين ارتفعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 9 سنتات لتغلق عند 68.59 دولار للبرميل.

وعند أدنى مستوياتهما في الجلسة هبط برنت إلى 70.42 دولار للبرميل، بينما تراجع الخام الأمريكي إلى 67.12 دولار للبرميل.

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها بقيادة روسيا، الذين يشكلون المجموعة المعروفة باسم أوبك+، على التقيد بسياسة بدأ تنفيذها، من يوليو/ تموز، لإنهاء تدريجي لتخفيضات إنتاجية قياسية بإضافة 400 ألف برميل يوميًا كل شهر إلى السوق.

ومع هذا فإن المجموعة أجرت تعديلًا صعوديًا لتوقعاتها للطلب على النفط للعام 2022 وتواجه ضغوضًا من الولايات المتحدة لزيادة الإنتاج بخطى أسرع، بحسب رويترز.

وقالت أوبك+ في بيان: ”في حين أن آثار جائحة ”كوفيد-19″ ما زالت تلقي ببعض الشكوك إلا أن العوامل الأساسية للسوق تعززت ومخزونات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تواصل الهبوط، بينما يتسارع التعافي“.

وقال ألكسندر نوفاك كبير المفاوضين الروس إن أوبك+ أوفت بهدف إزالة فائض النفط من السوق العالمية ومن المهم الحفاظ على توازن السوق.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة زادت بمقدار 1.3 مليون برميل، الأسبوع الماضي، بينما كان محللون قد توقعوا انخفاضًا قدره 1.6 مليون برميل. وقد يقلص تزايد الإصابات بفيروس كورونا الطلب في الولايات المتحدة في الأسابيع المقبلة إلى جانب انخفاضات موسمية بعد أن ينحسر الموسم الصيفي لقيادة السيارات.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أيضًا أن مخزونات الخام الأمريكية هبطت 7.2 مليون برميل، هذا الأسبوع، في حين توقع محللون انخفاضًا قدره 3.1 مليون برميل.

من جهته، قال وزير النفط العراقي إحسان عبدالجبار، الأربعاء، إن اتفاقات أوبك، تمكنت من احتواء فوضى السوق النفطي، بعد انتشار فيروس كورونا.

وقال عبدالجبار، عقب انتهاء الاجتماع إن ”اتفاقات خفض الإنتاج، وضخ الزيادات التدريجية المدروسة للسوق النفطية، أدَّيا إلى احتواء الفوضى التي تسببت بها تداعيات انتشار كوفيد 19 ”.

وأكد أن ”السوق النفطية ستبقى خاضعة لمراقبة الجهات البحثية والمعنية في منظمة اوبك، والدول الأعضاء من أجل التعاطي الآني مع المتغيرات في العرض والطلب“.

وعبرّ الوزير العراقي، عن ”أمله في استقرار السوق النفطية خلال الفترة المقبلة، والعمل على ذلك من قبل الجميع“.

وأشار إلى ”الاتفاق على ضخ الزيادة التدريجية التي تقدر (400 ألف برميل) باليوم، اعتبارًا من شهر تشرين الأول / أكتوبر 2021″، مؤكدًا على“ دعم العراق لجميع الاتفاقات التي تؤدي إلى استقرار السوق النفطية ”.