مصدر: أوبك+ تتمسك بسياستها لزيادات تدريجية في إنتاج النفط

قال مصدر في ”أوبك+“ إن المجموعة اتفقت، اليوم الأربعاء، على التقيد بسياستها القائمة لزيادات تدريجية في إنتاج النفط التي تم الاتفاق عليها في يوليو / تموز.

وكان نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك قال إن مجموعة ”أوبك+“ أنجزت مهمة التخلص من الفائض في سوق النفط العالمية، مشدداً على أهمية المحافظة الآن على توازن سوق النفط.

كذلك أكد رئيس الوزراء الروسي أن روسيا ملتزمة بشكل كامل باتفاق مجموعة ”أوبك+“، مؤكداً أن روسيا ستنفذ الاتفاق لشهري أغسطس / آب، وسبتمبر / أيلول من العام الجاري بنسبة 100%.

وأعرب نوفاك عن أمله بأن تستعيد سوق النفط العالمية عافيتها بشكل كامل العام المقبل 2022، وتوقع نمو الطلب على النفط بواقع 5.8 – 6 ملايين برميل في اليوم في 2021.

وارتفعت العقود الآجلة لخام ”برنت“ خمسة سنتات إلى 71.70 دولار للبرميل، بحلول الساعة 01:25 بتوقيت غرينتش، وذلك بعد أن فقدت 42 سنتا يوم الثلاثاء.

وهبطت العقود الآجلة لخام ”غرب تكساس الوسيط“ الأمريكي سبعة سنتات لتبلغ 68.57 دولار، بعد تراجعها واحدا بالمئة أمس الثلاثاء بفعل توقعات انخفاض الطلب، بعد إغلاق ست من المصافي في لويزيانا بعد أن ضربها الإعصار ”أيدا“.

ومن المتوقع أن يستمر الضغط على أسعار الخام الأمريكية، مع التعافي التدريجي لإنتاج النفط والغاز في خليج المكسيك، ولكن محللين ذكروا أن عودة المصافي للعمل بشكل طبيعي ستستغرق وقتا أطول.

وفي أغسطس / آب، سجلت أسعار النفط أول خسارة شهرية لها منذ مارس / آذار الماضي، لكن الأسعار ما زالت غير بعيدة عن مستوياتها المرتفعة التي سجلت في يوليو / تموز الماضي.

وتبدو آفاق 2022 متفائلة بناءً على بيانات 2021.

وتتوقع أوبك+ نمو الطلب العالمي على النفط بواقع 5.95 مليون برميل يوميا في 2021 بعد هبوط قياسي بحوالي تسعة ملايين برميل يوميا في 2020؛ بسبب جائحة كوفيد-19، لكن الطلب نما نحو ثلاثة ملايين برميل يوميا فقط في النصف الأول من 2021.

وقالت أمريتا سين الشريكة المؤسسة لإنرجي أسبكتس للأبحاث: ”الطلب مخيب للآمال بالنسبة للتوقعات المرتفعة ولا تزال هناك عوامل معاكسة، خاصة في آسيا. نتوقع عدم عودة الطلب للارتفاع إلى مستويات 2019 إلا في النصف الثاني من 2022“.

ودعت الولايات المتحدة إلى وتيرة أسرع لزيادات الإنتاج من أوبك+، في الوقت الذي يتداول فيه خام برنت القياسي فوق 72 دولارا للبرميل، قرب أعلى مستوى في عدة سنوات.